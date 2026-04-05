Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 5 de abril de 2026

Lluvias en Santa Fe.

El mal tiempo no da respiro y este domingo 5 de abril de 2026 mantiene en alerta a buena parte de la provincia de Santa Fe. Después de un sábado marcado por precipitaciones intensas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las tormentas seguirán presentes, con variaciones en su intensidad a lo largo del día.

En Rosario, el panorama es similar: lluvias durante gran parte de la jornada, con momentos de mayor actividad por la mañana y una leve mejora hacia la noche. El contexto obliga a reorganizar planes en pleno fin de semana largo de Semana Santa.

Tormentas durante el día en Santa Fe y Rosario: cuándo llueve más

De acuerdo al pronóstico del SMN, Rosario tendrá una máxima de 21° y una mínima de 14°, con probabilidades de tormentas entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse, aunque todavía con chances de lluvias aisladas.

Pronóstico de Santa Fe.

En Santa Fe capital, el escenario es incluso más persistente: con temperaturas entre 15° y 22°, se esperan tormentas durante buena parte del día, con probabilidades que también oscilan entre el 40% y el 70%. La humedad elevada y el cielo cubierto completan una jornada típicamente otoñal.

Pronóstico de Rosario.

Ante este escenario, se recomienda evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos en balcones y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Cómo sigue el clima: el pronóstico extendido en Santa Fe y Rosario

Si bien hacia la noche del domingo se prevé una disminución en la intensidad de las precipitaciones, no se espera una mejora total. El inicio de la semana continuará con condiciones inestables, lluvias intermitentes y temperaturas moderadas. Este tipo de fenómenos responde al ingreso de aire húmedo desde el noreste, combinado con sistemas de baja presión.

Las recomendaciones ante tormentas fuertes en Santa Fe y Rosario