Tiroteo en Santa Fe: qué se sabe del chico que mató y dónde está

El país entero continúa conmocionado por la tragedia de Santa Fe, donde G.C., un adolescente de 15 años, fue armado a la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal y mató a un compañero, Ian Cabrera, de 13 años. A su vez, en el tiroteo resultaron heridas 8 personas: 6 ya recibieron el alta y otros 2 continúan internados aunque fuera de peligro.

Según trascendió, el adolescente había llegado en bicicleta al establecimiento con una escopeta escondida en un estuche de guitarra. Al ingresar, le preguntó a un grupo de alumnos dónde se encontraba el baño y se dirigió al sitio señalado. Allí cargó al arma, que le había sacado a uno de sus abuelos, salió a uno de los patios internos donde el alumnado aguardaba el izamiento de la bandera y comenzó a disparar a mansalva.

Las últimas novedades del caso

En la noche del lunes 30 de marzo, mismo día que ocurrió el hecho, se realizó una audiencia y según confirmaron las autoridades, en los próximos días se llevará adelante una segunda para realizar la atribución de cargos. Tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones continúan haciendo entrevistas y requisas a la comunidad educativa y el establecimiento.

Así lo confirmó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, quien agregó: "Desde el gobierno provincial queremos expresar que estamos consternados por la situación". Además informó que se trabajó con Víctimas de Atención al Delito, un área específica del Ministerio de Justicia y Seguridad que trabaja y aborda a las familias después de una noticia muy dolorosa con equipos de atención psicológica y jurídica.

"Desde un primer momento el agresor fue detenido, está bajo custodia de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Hoy la investigación está en proceso, por eso se hicieron entrevistas y requisas, se sigue trabajando con los equipos", detalló la secretaria y añadió: "Si bien en lo nacional hay una ley sancionada recientemente respecto a la baja de la edad de imputabilidad, todavía no está en vigencia. Tenemos que actuar en el marco de la normativa actual".

Para finalizar, Coudannes confirmó que después de que la Fiscalía realice todas las entrevistas y se transiten las diferentes acciones en agenda, "se generará un trabajo en equipo de forma conjunta sobre la medida de seguridad que se va a imponer para el joven. Luego se trasladará a la Justicia, y se dictaminará en relación a eso".

Qué se sabe del alumno tirador

La Policía de Santa Fe está en pleno proceso de investigación de la vida de G.C. Por el momento se sabe que es hijo de un camionero y de una docente de nivel inicial y que es el segundo de dos hermanos. También se supo que era víctima de bullying sistemático.

En las redes sociales comenzaron a circular videos donde otros compañeros lo maltrataban. Sin embargo, se supo que no tuvo episodios de violencia previos aunque se sospecha que algo pasó en su casa en el ultimo tiempo. Las autoridades santafesinas aseguraron que no había bullying entre la víctima y su asesino.

El padre del tirador abandonó la casa familiar hace dos años para radicarse en Entre Ríos. Los investigadores dicen que el hombre tenía "consumos problemáticos". La madre de G.C., es empleada del Ministerio de Educación provincial, se encuentra bajo licencia psiquiátrica.

El entorno del menor lo describe como un chico “tranquilo” y “sin problemas”. Sin embargo, el padre de una alumna de 5° año de la misma escuela aseguró que, una semana antes, G.C. había anunciado que los iba a “matar a todos”.