Barracas Central y Vasco da Gama se encuentran en la fecha 1 del grupo G

Barracas Central recibe el próximo martes 7 de abril a Vasco da Gama por la fecha 1 del grupo G de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Lencho.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Carlos Betancur Gutiérrez.

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Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 2: vs Olimpia: 15 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 3: vs Audax Italiano: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 4: vs Olimpia: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Audax Italiano: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Vasco da Gama: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Vasco da Gama en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo G - Fecha 2: vs Audax Italiano: 14 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 3: vs Olimpia: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 4: vs Audax Italiano: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Olimpia: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Barracas Central: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Barracas Central y Vasco da Gama, según país