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Conflicto en Medio Oriente

Entre amenazas, Irán y EEUU buscan a contrarreloj al piloto caido

Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 21 horas

Segundo día de operativos de búsquedas del piloto estadounidense del caza F-15E estadounidense derribado. Medios estatales y empresas Iraníes ofrecieron una recompensa por la captura del tripulante desaparecido.

Continúa la tensión en Medio Oriente. El pasado viernes, Irán anunció el derribo de un avión de combate F-15 de Estados Unidos sobre el suroeste del territorio, siendo el primero de una nave estadounidense en dicho país desde el inicio de la guerra. El gobierno de Donald Trump aseguró que lograron rescatar a uno de los dos tripulantes mientras que el segundo continúa desaparecido. Tanto Irán como EE.UU. lo buscan en las zonas montañosas de Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad y Juzestán. Mientras tanto, Israel emitió una orden de evacuación para la ciudad libanesa de Tiro y alrededores por ser objetivos de Hezbolá. Un segundo buque de Turquía atravesó el estrecho de Ormuz, por donde transita gran parte del petróleo mundial, mientras la zona parece estar cada vez más liberada.

 

Hace 4 horas

Irán respondió a las amenazas de Trump por el estrecho de Ormuz

La amenaza de Trump contra Irán por el Estrecho de Ormuz desató una dura respuesta diplomática y denuncias de posible crimen de guerra.

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Hace 8 horas

El papa León XIV exigió el fin de la guerra en su primera misa de Pascuas

El sumo pontífice llamó a abandonar las armas y elegir el diálogo para frenar la violencia.

El Papa convocó a una vigilia de oración por la paz en el Vaticano para el 11 de abril, (@Vatican Media)

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Hace 10 horas

Trump extendió el plazo de su tregua hasta el martes a la noche

El presidente de EE.UU. había puesto como plazo este lunes pero está lejos de empezar a negociar con Irán. Mientras se multiplican los ataques y en medio de nuevas amenazas, Trump dice que un acuerdo el martes aún es posible.

Donald Trump lanzó un nuevo ultimátum a Irán,

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Hace 22 horas

Entre amenazas, Irán y EEUU buscan a contrareloj al piloto caido

El operativo de búsqueda y rescate del segundo tripulante desaparecido del caza F-15E estadounidense derribado concluyó su segundo día consecutivo, mientras Irán sufría intensos bombardeos e Israel extendía la guerra en el Líbano.

 

Los medios iraníes publicaron el viernes imágenes de los restos del avión, incluyendo la distintiva aleta de cola de un F-15 y un asiento eyectable usado. Medios estatales y empresas del país ofrecieron una recompensa por la captura del tripulante desaparecido.De todos modos, afirmaron que de tenerlo, no lo revelarían.

 

La Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó un operativo masivo de búsqueda y rescate, utilizando helicópteros Pave Hawk de vuelo a baja altitud y aviones de transporte especializados C-130 Hércules.

Hace 23 horas

León XIV condenó la guerra, en la previa de Pascuas

En la Basílica de San Pedro, el sumo pontífice repudió "la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones" que "rompen el lazo entre nosotros".

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19:00 | 04/04/2026

La crisis impacta contra niños y niñas de Medio Oriente

Según UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, más de 340 niños y niñas han muertos y otros miles resultaron heridos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán.

 

Por su parte señalaron que la invasión israelí del Líbano y sus ataques a Cisjordania y Gaza, agravaron la situación y generaron el desplazamiento de más de 1,2 millones de niños. “Los niños de la región están expuestos a una violencia espantosa, mientras que los mismos sistemas y servicios destinados a mantenerlos a salvo están siendo atacados”, manifestaron.

18:30 | 04/04/2026

Trump aseguró que "muchos líderes militares" de Irán fueron eliminados

Tras amenazas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "muchos de los líderes militares de Irán son eliminados", al publicar un video en redes sociales en el que se ve un bombardeo en medio de la noche.

 

"Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchos otros, con este ataque masivo en Teherán", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

 

 

11:45 | 04/04/2026

Trump advierte que desatará el caos si Irán no reabre el estrecho de Ormoz

"¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!", escribió el mandatario estadounidense Donald Trump desde su aplicación Truth Social. La "prórroga" impuesta finaliza el próximo 6 de abril.

11:30 | 04/04/2026

Ataque aéreo contra una central nuclear rusa en Irán

La empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom debió evacuar a 198 empleados de la central nuclear de Bushehr en Irán. Según la agencia de noticias Interfaxfue blanco de un ataque aéreo este sábado.

 

"Tal como estaba previsto, hoy comenzamos la principal oleada de evacuación, unos 20 minutos después del desafortunado ataque. Los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera entre Irán y Armenia. En los autobuses viajan 198 personas, concretamente la mayor oleada de evacuación", indicó el director ejecutivo, Alexei Likhachev. Por el ataque una persona habría muerto y un edificio de apoyo cercano resultó dañado, culpan a EE.UU. e Israel.

11:00 | 04/04/2026

Un segundo buque turco atravesó el estrecho de Ormuz

Un segundo buque de propiedad turca atravesó el estrecho de Ormuz en las últimas horas, según el ministro de Transportes de Turquía, Abdulkadir Uraloglu. Cada vez más embarcaciones transitan por este estrecho canal clave para el transporte de petróleo mundial en medio de la escalada.

 

Uraloglu añadió que, al comienzo de la guerra, había 15 buques en el estrecho. El paso del primer barco fue el 13 de marzo pasado, el segundo tiene data desconocida y hay cuatro varados. “Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para retirar los nueve barcos restantes”, apuntó.

10:45 | 04/04/2026

Israel emitió una orden de evacuación para la ciudad libanesa de Tiro

En medio de los ataques de Israel contra Líbano, lanzan una nueva advertencia para los residentes de la ciudad de Tiro. “Las actividades terroristas de Hezbolá están obligando a las FDI a actuar con contundencia. Las FDI no tienen intención de hacerles daño”, dijo el portavoz árabe de las FDI, el coronel Avichay Adraee.

 

Asimismo, "por su propia seguridad", pidieron que evacúen sus hogares y se trasladen al norte del río Zahrani.

10:30 | 04/04/2026

Israel atacó edificios cercanos a un hospital en Líbano

El Ministerio de Salud libanés informó que 11 personas resultaron heridas en el ataque de Israel contra edificios cercanos a un hospital de la ciudad de Tiro. El establecimiento permanecerá abierto para brindar atención médica.

 

Según AFPdiversos ataques israelíes destruyeron dos edificios cerca del hospital; mientras hoy se registraron dos nuevos ataques en la región: uno de ellos en un puerto que alcanzó a embarcaciones.

10:00 | 04/04/2026

Continúa la búsqueda del piloto estadounidense derribado el viernes

Este viernes, Irán anunció el derribo de un avión de combate F-15 sobre el suroeste del territorio, siendo el primer derribo de una nave estadounidense en dicho país desde el inicio de la guerra. 

 

Desde Washington rescataron a uno de los dos tripulantes del avión; mientras que ahora, junto a Irán, lucha por hallar al que todavía está desaparecido. Los operativos de búsqueda ocurren en las provincias montañosas de Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad y Juzestán.

19:02 | 03/04/2026

El PRO avala la línea dura contra Irán, pero advierte a Milei por el riesgo de sobreactuar

El partido amarillo respaldó la postura contra el país persa, pero advirtió sobre los riesgos de una "escalada retórica" y pidió evitar compromisos que expongan al país como "blanco de ataque".

El PRO marcó diferencias con la postura oficialista frente a la guerra en Medio Oriente.

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18:31 | 03/04/2026

El litro de nafta en Argentina ya cuesta un 35% más que en Estados Unidos

El consumidor argentino "importa" crisis energéticas ajenas, pagando precios de importación por un recurso que se extrae de suelo propio. En marzo, la nafta super superó los $2.000 pesos por litro en el país, en el marco del ‘’micropricing’’ que lleva a cabo el gobierno de Milei.

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15:05 | 03/04/2026

Tras haber derribado un caza F-15, Irán afirma que atacó un helicóptero de EE. UU.

La agencia de noticias iraní Mehr confirmó que un proyectil iraní impactó en un helicóptero de Estados Unidos que sobrevolaba su país, tras el derribo de un avión caza F-15. Las autoridades estadounidenses aún no lo confirmaron.

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11:17 | 03/04/2026

Nafta: las demás petroleras se pliegan a YPF y tampoco aumentarán el precio

La medida sobre los combustibles se da tras las fuertes alzas de marzo por la guerra en Medio Oriente.

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09:04 | 03/04/2026

Aseguran que rescataron a uno de los tripulantes del caza derribado por Irán

Al menos uno de los miembros del ejército de Estados Unidos que estaban abordo del caza F-35 derribado por Irán fue rescatado por las fuerzas estadounidenses, de acuerdo a AP.

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00:05 | 03/04/2026

Trump ya no controla los mercados y se instala el temor a una guerra prolongada

La cautela se instaló en los mercados financieros internacionales, que empiezan a digerir la idea de una guerra prolongada y con un alto costo para las economías desarrolladas, especialmente por el efecto de la inflación y recesión de Estados Unidos que tendrá el nuevo piso del precio del petróleo

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21:06 | 02/04/2026

Israel respaldó la expulsión de Argentina del diplomático iraní: "Una amenaza"

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, expresó su apoyo a la decisión del Gobierno nacional de declarar persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani.

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19:38 | 02/04/2026

En medio de la guerra, destituyen al jefe del Ejército de Estados Unidos

Fuentes afirmaron que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, desea que quien ocupe ese puesto implemente la visión del presidente Donald Trump y la suya propia para el Ejército.

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18:25 | 02/04/2026

"Estamos al borde de una guerra que arrasaría Oriente Medio": la advertencia de la ONU

Ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, la ONU advirtió por el impacto global en energía y alimentos.

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14:01 | 02/04/2026

Sube el precio del petróleo a máximos desde 2008 luego de los dichos de Trump

Los precios del petróleo registraron un fuerte aumento ante el renovado temor a una escalada en el conflicto con Irán.

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