Entre amenazas, Irán y EEUU buscan a contrarreloj al piloto caido

El operativo de búsqueda y rescate del segundo tripulante desaparecido del caza F-15E estadounidense derribado concluyó su segundo día consecutivo, mientras Irán sufría intensos bombardeos e Israel extendía la guerra en el Líbano.

Los medios iraníes publicaron el viernes imágenes de los restos del avión, incluyendo la distintiva aleta de cola de un F-15 y un asiento eyectable usado. Medios estatales y empresas del país ofrecieron una recompensa por la captura del tripulante desaparecido.De todos modos, afirmaron que de tenerlo, no lo revelarían.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó un operativo masivo de búsqueda y rescate, utilizando helicópteros Pave Hawk de vuelo a baja altitud y aviones de transporte especializados C-130 Hércules.