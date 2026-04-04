Entre amenazas, Irán y EEUU buscan a contrarreloj al piloto caido

Continúa la tensión en Medio Oriente. El pasado viernes, Irán anunció el derribo de un avión de combate F-15 de Estados Unidos sobre el suroeste del territorio, siendo el primero de una nave estadounidense en dicho país desde el inicio de la guerra. El gobierno de Donald Trump aseguró que lograron rescatar a uno de los dos tripulantes mientras que el segundo continúa desaparecido. Tanto Irán como EE.UU. lo buscan en las zonas montañosas de Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad y Juzestán. Mientras tanto, Israel emitió una orden de evacuación para la ciudad libanesa de Tiro y alrededores por ser objetivos de Hezbolá. Un segundo buque de Turquía atravesó el estrecho de Ormuz, por donde transita gran parte del petróleo mundial, mientras la zona parece estar cada vez más liberada.