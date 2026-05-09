Trump apuró a Irán y pidió "hoy mismo" una respuesta a su plan de paz en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera recibir en las próximas horas una respuesta oficial de Irán a la última propuesta presentada por Washington para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Al mismo tiempo, advirtió que, si no hay avances en las negociaciones, podría reactivar la operación naval para escoltar buques en el estrecho de Ormuz.

"Supuestamente tengo que recibir una carta esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", declaró el mandatario republicano ante la prensa al retirarse de la Casa Blanca.

Trump sostuvo que, en caso de que fracasen las conversaciones con Teherán, tiene pensado retomar el operativo conocido como "Proyecto Libertad", diseñado para garantizar el tránsito de cargueros y petroleros por el golfo Pérsico. "Podríamos retomar Proyecto Libertad si las cosas no salen", expresó el presidente, y agregó que la nueva etapa del plan podría llamarse "Proyecto Libertad Plus".

Washington a la espera de una respuesta iraní

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se refirió al tema Irán durante su visita oficial a Roma de esta semana, cuando se reunió con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico y con su contraparte vaticana, el cardenal Pietro Parolin. Allí confirmó que Washington esperaba durante el día una contestación de Irán sobre las negociaciones que ambas partes mantienen para alcanzar un acuerdo de paz.

Del lado iraní, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que la propuesta estadounidense está siendo "analizada atentamente" por las autoridades de la República Islámica.

"La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos", indicó Bagaei, según declaraciones difundidas por la agencia Tasnim.

El programa nuclear, el centro de la negociación

Estados Unidos busca que Irán limite o directamente desmantele parte de su programa nuclear, especialmente en lo que respecta al enriquecimiento de uranio. Esa exigencia es considerada por Washington como una condición clave para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con el respaldo de Israel.

El conflicto derivó en el cierre del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula una porción significativa del petróleo y el gas que se comercializan en todo el mundo. La interrupción del tránsito marítimo generó preocupación en los mercados energéticos y sobre todo en la Casa Blanca.

Nuevos ataques tensaron la tregua

La situación volvió a agravarse en las últimas horas, luego de que Irán y Estados Unidos intercambiaran ataques en la zona del estrecho de Ormuz. Se trató del episodio más grave desde el inicio del alto el fuego acordado el pasado 8 de abril. Y aunque ambas partes se responsabilizaron mutuamente por el incidente, Trump insistió en que la tregua "sigue vigente" y presionó a Irán al afirmar que "todavía existe una oportunidad" para alcanzar una salida diplomática.

Del lado iraní le respondieron con una ironía, en palabras del canciller de Teherán, Abbas Araghchi, quien declaró que Estados Unidos "opta por una temeraria aventura militar" cada vez que "se plantea una solución diplomática". "Washington está empleando una burda táctica de presión", afirmó el funcionario