Un informe reveló como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra

El mercado petrolero internacional quedó bajo la lupa tras revelarse que apuestas por 7.000 millones de dólares se ejecutaron justo antes de anuncios clave sobre la guerra con Irán. Según un análisis de Reuters, las operaciones se extendieron entre marzo y abril en múltiples bolsas y tipos de derivados. Esto desató sospechas de uso de información privilegiada y abrió investigaciones en EE. UU.

En primer lugar, las transacciones incluyeron posiciones cortas en futuros de crudo ICE y CME, además de contratos de diésel y gasolina. Estas apuestas anticipaban caídas en los precios, lo que generó sospechas de uso de información privilegiada. Asimismo, el monto supera ampliamente los 2.600 millones de dólares reportados inicialmente, cifra que ya había encendido alarmas en la administración estadounidense. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) investiga el caso, aunque aún no confirmó oficialmente la apertura de un expediente.

Las posibles maniobras fraudulentas

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Por otro lado, no se pudo determinar quién realizó las operaciones ni si se originaron en Estados Unidos o en otros países. Sin embargo, la coincidencia temporal con anuncios de Donald Trump sobre la política hacia Irán refuerza las sospechas. En este sentido, los movimientos inusuales se detectaron el 23 de marzo, minutos antes de que Trump anunciara un aplazamiento de ataques contra infraestructura energética iraní. El precio del crudo cayó de inmediato.

El mismo patrón se repitió el 7 de abril, cuando el presidente estadounidense comunicó un alto el fuego con Irán. Los futuros del Brent se desplomaron hasta un 15 %, una de las mayores caídas intradía registradas. Posteriormente, el 17 de abril, funcionarios iraníes y Trump hablaron sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. Minutos antes, se ejecutaron ventas masivas de futuros de Brent, WTI, gasóleo y gasolina.

Finalmente, el 21 de abril, otra tanda de operaciones precedió a la prórroga del alto el fuego anunciada por Trump. En todos los casos, los precios se desplomaron más del 10 %, generando ganancias millonarias para los vendedores en corto.

De acuerdo con cálculos de Reuters, un operador con 7.000 millones de dólares en posiciones cortas pudo haber obtenido cientos de millones en beneficios, dependiendo del momento exacto de las apuestas. Expertos como Adi Imsirovic, del CSIS, remarcan que las operaciones parecen “bien fundamentadas”, aunque su sincronización con anuncios oficiales plantea dudas sobre filtraciones de información.

En paralelo, medios como ABC informaron que el Departamento de Justicia investiga transacciones por 2.600 millones de dólares vinculadas al conflicto con Irán. No obstante, la institución evitó comentarios públicos. El director de cumplimiento normativo de la CFTC ya había advertido en marzo que la agencia estaba “vigilando” posibles casos de uso de información privilegiada en mercados regulados.

Para Jorge Montepeque, de Onyx Capital Group, los volúmenes fueron “inusuales, concentrados y previos a anuncios clave”, lo que amerita un escrutinio exhaustivo. Los datos de LSEG muestran que el 23 de marzo, entre las 10:49 y 10:50 GMT, se apostaron 20.000 lotes de futuros de Brent y WTI, por un valor de 1.350 millones de dólares, además de contratos de gasóleo y gasolina.