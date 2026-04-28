Guerra en Medio Oriente: el petróleo vuelve a dispararse y toca otra vez los 110 dólares

Los precios internacionales del petróleo avanzan hasta los 110 dólares este martes y alcanzan su nivel más alto en tres semanas, en un contexto marcado por la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para cerrar definitivamente la guerra en Medio Oriente y reabrir el estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia en Argentina y Europa, sube 3,23% en la jornada y cotiza a 111,73 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, escala 4,07% hasta los 100,30 dólares por barril.

Ambos indicadores acumulan una suba superior al 50% desde el comienzo del conflicto. Aunque en los últimos días mostraron cierta estabilidad, hacia el cierre de abril retomaron la tendencia alcista y volvieron a superar los 100.

Antes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent se negociaba cerca de los 73 dólares por barril. Sin embargo, el conflicto bélico alteró los mercados energéticos, que vieron reducida su capacidad de abastecimiento por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El regreso de la tendencia alcista del crudo responde a la demora en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se llevan adelante en Pakistán, para alcanzar una paz duradera y liberar de manera definitiva la vía navegable por la que circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Emiratos Árabes Unidos anunció que abandonan la OPEP

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos anunció que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde el 1 de mayo, en una decisión sorpresiva dentro del bloque al que pertenece desde 1967, que reúne a los más importantes productores de crudo de todo el mundo.

De este modo, frente a la crisis de producción y exportación petrolera, el cuarto mayor productor del grupo, con 3,5 millones de barriles, buscará incrementar su producción sin las restricciones impuestas por la alianza que regula el mercado, y que también integra Irán.

El ministro de Energía del país, Suhail Mohamed al-Mazrouei, explicó que “esta decisión viene de una revisión de toda la política de producción y nuestra futura capacidad”, y remarcó que “es una decisión basada en nuestro interés nacional”.

Asimismo, sostuvo que “reafirmamos nuestro aprecio por la alianza de la OPEP y les deseamos el mayor éxito”, y agregó que “durante el tiempo que estuvimos en la organización, hemos realizado importantes contribuciones y aún más grandes sacrificios para el beneficio de todos”.