Trump no confía en la propuesta de paz iraní por dejar afuera el programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su malestar con la más reciente propuesta presentada por Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero. “No le gusta la propuesta”, afirmó en la madrugada de este martes un funcionario estadounidense, quien explicó que el rechazo se debe a que el planteo iraní no incluye definiciones sobre su programa nuclear. En paralelo, Israel emitió nuevas órdenes de evacuación en el sur del Líbano ante la posibilidad de más bombardeos, pese al alto el fuego vigente en esa zona. Al mismo tiempo, continúa la tensión en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos clave para el comercio energético global. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.