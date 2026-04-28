El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su malestar con la más reciente propuesta presentada por Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero. “No le gusta la propuesta”, afirmó en la madrugada de este martes un funcionario estadounidense, quien explicó que el rechazo se debe a que el planteo iraní no incluye definiciones sobre su programa nuclear. En paralelo, Israel emitió nuevas órdenes de evacuación en el sur del Líbano ante la posibilidad de más bombardeos, pese al alto el fuego vigente en esa zona. Al mismo tiempo, continúa la tensión en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos clave para el comercio energético global. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Trump no confía en la propuesta de paz iraní por dejar afuera el programa nuclear
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
El presidente estadounidense rechazó la última propuesta iraní para destrabar la guerra y volvió a enfriar las chances de una negociación.
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Israel emite advertencia evacuación para siete localidades libanesas situadas más allá de "zona de amortiguación"
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El ejército israelí emitió el domingo nuevas órdenes de evacuación para el sur del Líbano, ordenando a los residentes que abandonaran siete localidades situadas más allá de la "zona de amortiguación" que ocupaba antes del alto el fuego, el cual no ha logrado poner fin por completo a las hostilidades.
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Una OTAN magullada por Trump se plantea poner fin a las cumbres anuales
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Trump, mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial de Davos.
Por Humeyra Pamuk, Andrew Gray y Lili Bayer
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La guerra en Irán supone un nuevo golpe para los niños desnutridos de Somalia
Fatima Mohamed alimenta a Iqlas Omar Abdi, de 1 año, con una galleta nutritiva en el hospital de Daynile, en el distrito de Daynile de Mogadiscio, Somalia
Para los niños desnutridos de Somalia, que ya sufren la doble catástrofe de una hambruna inminente y recortes drásticos en la ayuda exterior, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán supone algo más que un aumento vertiginoso de los precios del combustible; es una cuestión de vida o muerte.
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El 87% de los argentinos está "preocupado" por la guerra en Irán y su impacto económico
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ONU: por el bloqueo al Estrecho de Ormuz, hay 20.000 marinos varados en el Golfo Pérsico
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Irán ofreció abrir el estrecho de Ormuz y EE.UU. evalúa la propuesta
La portavoz de la Casa Blanca dijo que Trump se reunió esta mañana con su equipo para debatir la propuesta iraní.
18:32 | 26/04/2026
La oposición israelí se alía para sacar a Netanyahu en las elecciones
Yair Lapid y el ex primer ministro Naftali Bennett anunciaron una nueva alianza llamada Juntos. Sin embargo, descartaron unirse con los partidos árabes.
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No solo petróleo y gas: la guerra disparó el precio de un alimento de moda
Se trata de un alimento que se hizo muy popular en Argentina en los últimos años, y que es transportado en gran medida por el estrecho de Ormuz.
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Irán no negociará con EE.UU hasta que termine el bloqueo e Israel continúa atacando Líbano
Los intentos de conversaciones para un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán fracasaron. Mientras tanto, pese al "alto el fuego" entre Israel y Hezbolá, los combates en el sur del Líbano no cesan.
Trabajadores limpian un restaurante dañado por un ataque israelí, en medio de un alto el fuego temporal entre Líbano e Israel, en Tiro, Líbano
00:05 | 26/04/2026
Ya pocos creen en la palabra devaluada de Trump
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán exponen la fragilidad del discurso de la Casa Blanca, en medio de negociaciones fallidas, acusaciones cruzadas y una escalada militar que pone en duda cualquier horizonte de paz.
16:40 | 25/04/2026
EE.UU. ordenó retirar las minas iraníes del estrecho de Ormuz para rehabilitar el paso
Donald Trump afirmó que Estados Unidos ya trabaja para retirar minas iraníes en el estrecho de Ormuz y reactivar "inmediatamente" el tránsito de petróleo.
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Trump canceló viaje de sus negociadores con Irán: "Si quieren hablar, que llamen"
El presidente Trump anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde iban a participar de una segunda ronda de contactos con Irán.
16:10 | 24/04/2026
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El Consorcio para la Protección de Cisjordania, un frente de organizaciones humanitarias que defiende la causa Palestina, publicó un estremecedor informe esta semana que revela casos de violencia sexual de israelíes contra palestinos. Naciones Unidas levantó el informe y se sumó a su difusión.
07:41 | 24/04/2026
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El canciller iraní Abbas Aragchi desmintió que fuera a Islamadab a reunirse con delegados estadounidenses. Lo confirmó su portavoz Esmaeil Baqaei en sus redes sociales.
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Donald Trump anunció que habrá un aumento "temporal" de precios en los combustibles, aunque no dijo por cuánto tiempo. Funcionarios cercanos a él señalaron que podría extenderse hasta noviembre, cuando son las elecciones de medio término.
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Eslovenia canceló Eurovisión por la presencia israelí y hará un especial por Palestina
Eslovenia confirmó que no transmitirá el concurso de Eurovisión como protesta a la presencia israelí, además de que tampoco participará del festival. Otros tres países evalúan sumarse a la misma iniciativa.
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Se flexibiliza el mercado eléctrico mayorista por la suba del combustible
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