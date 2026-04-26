Ya pocos creen en la palabra devaluada de Trump

¿Tendrán lugar las vociferadas conversaciones para la paz? Con un tono cada vez más desafiante, Irán deja en ridículo al gobierno de Donald Trump, al desmentir las declaraciones de la Casa Blanca y asegurar que, no sólo no ha pedido ningún nuevo contacto con Washington, sino que ningún diálogo será posible hasta que Estados Unidos levante el bloqueo en el estrecho de Hormuz.

“Distorsionan los hechos”, acusó Teherán al conocerse los dichos de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Durante una entrevista televisiva con la Fox News, el pasado viernes 24 de abril, Leavitt aseguró: “Los iraníes se comunicaron con nosotros, tal como lo solicitó el presidente, y pidieron esta reunión personal (en la capital paquistaní). Así que el presidente enviará a Steve (Witkoff) y a Jared (Kushner) para escuchar lo que tienen que decir. El presidente Trump ha dejado muy claras sus líneas rojas durante todo este proceso. Fue flexible al extender el alto el fuego. Por lo tanto, esperamos que sea una conversación productiva que permita avanzar hacia un acuerdo”.

Durante varias horas, la prensa estadounidense estuvo fogoneando un supuesto avance de las negociaciones y daban por seguro el viaje de los negociadores y magnates inmobiliarios Kushner (yerno) y Witkoff (el amigo de Miami) a Islamabad. Sin embargo, desde Teherán, cada vez con más firmeza negaban el encuentro. Finalmente, el sábado, Trump tuvo que cancelar el viaje. “Le dije a mi gente que no hicieran un vuelo de 18 horas para ir hasta allá para hablar de nada. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran”.

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Con tantas idas y vueltas, la palabra devaluada de Trump se convirtió en motivo de burla en su propio país. El famoso cómico opositor estadounidense, Jon Stewart, se burló en Instagram imaginando cómo Witkoff y Kushner hacían y deshacían las valijas varias veces al día al compás de los anuncios iraníes.

La agencia de noticias Tasnim (empresa privada iraní que refleja la posición de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica) fue lapidaria. “Es la parte estadounidense la que, ante una urgente necesidad, envía constantes solicitudes a través de mediadores en Islamabad”, aseguró. Luego recalcó que Teherán no tiene intención de dialogar con la Casa Blanca en las actuales condiciones.

El principal argumento iraní es el constante incumplimiento por parte de Washington y Tel Aviv de los acuerdos de cese de fuego. ¿Tiene sentido creer en un horizonte de paz cuando, en los últimos días, el Pentágono ha movilizado, por primera vez en décadas, tres portaaviones hacia Asia Occidental? “Hay tres portaaviones operando al mismo tiempo en Medio Oriente”, informó el Comando Central de EEUU. “El USS Abraham Lincoln, el USS Gerald R. Ford y el USS George H.W. Bush además de 200 aeronaves y 15.000 marines”.

“¿De qué sirve el diálogo cuando hay previamente una historia de traiciones?” se pregunta el analista mexicano Christian Nader. “Trump se ha quedado prácticamente sin herramientas que vapuleen a Irán”, agrega. Y el tiempo le juega en contra: se acercan las elecciones legislativas estadounidenses y la guerra está empantanada o fuera del control de Washington como es el caso de Gaza y el sur de Líbano.

Un informe del área de Derechos Humanos de Naciones Unidas, basado en las acciones del ejército israelí en marzo, advirtió que Israel está repitiendo, en el sur libanés, patrones de abusos similares a los cometidos en Gaza y que dichas acciones podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El texto describe asesinato a médicos, religiosos, alumnos y maestros además de bombardeos a edificios civiles que ocasionaron la “muerte de familias enteras”. Esta semana tanto la ONU como varios gobiernos del mundo repudiaron el asesinato de la periodista libanesa Amal Jalil (43) del diario Al Akhbar, periódico de izquierda pro Hezbolah. Ella y una compañera se resguardaron en un edificio, pero fueron asediadas durante horas por el ejército israelí. El primer ministro del Líbano acusó a Israel de crímenes de guerra.

Pese a la tregua (en vigor) entre Tel Aviv y Beirut anunciada por Washington, continúan también los bombardeos contra vehículos: el sábado al menos cuatro libaneses murieron en dos ataques aéreos de Israel contra un camión y una motocicleta luego de que el ejército israelí reiterara que no va a permitir que vuelvan a sus hogares las personas desplazadas.

También las autoridades de la Franja de Gaza denunciaron este fin de semana las continuas masacres en su territorio en abierta violación a la tregua vigente desde octubre de 2025.

En cuanto al diálogo entre EEUU e Irán, el momento actual es de total estancamiento. Además de la desconfianza en cuanto al cumplimiento de las promesas estadounidenses, Teherán exige compromisos que difícilmente Washington pueda aceptar. Algunos de los 10 reclamos iraníes más complejos son: 1) El fin de la guerra regional (Líbano, Gaza), las acciones de Israel parecen estar fuera del control de la Casa Blanca. 2) Aceptar el derecho de Irán de enriquecer uranio y 3) El control iraní del Estrecho de Hormuz.

EEUU por su parte exige 15 puntos. Entre los más difíciles de aceptar por parte de la República Islámica están: 1) Cese de apoyo a Hezbola, a los palestinos y a los hutíes de Yemen 2) Desmantelamiento total del programa nuclear iraní; 3) Internacionalización del Estrecho de Hormuz.

En esta guerra asimétrica, Irán ha sacado ventaja gracias a moverse con tres armas estratégicas fundamentales. Además de la variable del tiempo (como se menciona más arriba), el gobierno islámico ha ejercido el control del estrecho de Hormuz (ya llamado por algunos analistas como “la bomba atómica iraní”). Con esto ha provocado una fuerte desestabilización económica global y ha desafiado al dólar. Así lo expresó el presidente del Parlamento iraní, Nohammad Bagher Ghalibaf: “nuestra primera línea de defensa contra EEUU es la guerra financiera”.

La otra herramienta es la utilización de patrones inesperados para Washington. Según el analista mexicano Nader, al comenzar la embestida el 28 de febrero, el Pentágono esperaba que Irán atacara inmediatamente a los acorazados estadounidenses y a Israel. “Pero Teherán había configurado varios escenarios posibles y los primeros misiles iraníes fueron a las bases militares estadounidenses del otro lado del Pérsico. Eso trastocó todos los planes militares del imperio”.