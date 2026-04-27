Una OTAN magullada por Trump se plantea poner fin a las cumbres anuales

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Trump, mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial de Davos.

Por Humeyra Pamuk, ​Andrew Gray y Lili Bayer

WASHINGTON/BRUSELAS, 27 abr (Reuters) - La OTAN está evaluando poner fin a su reciente práctica ‌de celebrar cumbres ‌anuales, informaron seis fuentes a Reuters, una medida que podría evitar un encuentro posiblemente tenso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su último año en el cargo.

La Administración Trump ha criticado con dureza repetidas veces a muchos de los otros 31 miembros ​de la alianza ⁠defensiva liderada por Estados Unidos, y recientemente reprendió ‌a algunos por no prestar más ayuda a ⁠las operaciones militares estadounidenses contra ⁠Irán.

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La frecuencia de las cumbres de la OTAN ha variado en sus 77 años de historia, pero sus líderes ⁠se han reunido cada verano boreal desde 2021 ​y este año lo harán en ‌la capital turca, Ankara, el ‌7 y 8 de julio. Sin embargo, algunos ⁠integrantes están presionando para ralentizar el ritmo, dijo a Reuters un alto funcionario europeo y cinco diplomáticos, todos ellos de países miembros.

Un diplomático dijo que es ​probable que ‌la cumbre de 2027, que se celebrará en Albania, se realice ese otoño y que la OTAN estudia que no haya en 2028, año de las elecciones presidenciales estadounidenses y el ⁠último completo de mandato de Trump.

Otro señaló que algunos países están presionando para celebrar cumbres cada dos años, añadiendo que no se había tomado ninguna decisión y que el secretario general, Mark Rutte, tendrá la última palabra.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato para comentar las deliberaciones internas ‌de la OTAN.

En respuesta a una pregunta de Reuters, un funcionario de la alianza afirmó: "La OTAN seguirá celebrando reuniones periódicas de jefes de Estado y de Gobierno, y entre cumbres los aliados de la OTAN seguirán consultándose, planificando ‌y tomando decisiones sobre nuestra seguridad común".

Dos de las fuentes mencionaron a Trump como un factor, pero varias señalaron que ‌había en juego ⁠consideraciones más amplias. Algunos diplomáticos y analistas llevan tiempo argumentando que las cumbres anuales ​generan presión para obtener resultados llamativos que distraen de la planificación a largo plazo.

(Reporte adicional de Sabine Siebold; escrito por Andrew Gray; editado en español por Carlos Serrano)