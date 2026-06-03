Líbano eleva a más de 3.500 los muertos por ataques de Israel desde marzo

El Gobierno de Líbano informó que el balance de víctimas provocadas por los ataques de Israel contra su territorio desde principios de marzo ya supera los 3.500 muertos y los 10.600 heridos, a pesar de que ambos países habían acordado un alto el fuego a mediados de abril que no logró sostenerse en el tiempo.

El Ministerio de Sanidad libanés precisó a través de un comunicado oficial que los bombardeos del Ejército israelí mataron a 3.516 personas, incluidas 48 que perdieron la vida en las últimas 24 horas. Las incursiones aéreas y terrestres de Israel dejaron además un saldo de 10.674 heridos en territorio libanés, registrándose 97 de ellos durante la última jornada de ataques.

Entre las víctimas más recientes, el Ejército de Líbano anunció en sus redes oficiales la muerte del militar Omar Jadr, de apenas 22 años. El joven soldado fue alcanzado por un proyectil israelí mientras se desplazaba en un vehículo por la carretera que conecta las localidades de Nabatiyé y Kfar Tebnit, en el sur del país.

Este recrudecimiento de las acciones bélicas coincide con el inicio en Washington de la cuarta ronda de negociaciones de paz entre delegaciones de ambos países, buscando una salida al conflicto generalizado que comenzó el pasado 2 de marzo.

Ola de bombardeos

La actualización de estas cifras oficiales se da en una jornada trágica para el sur libanés, donde la aviación y los drones israelíes intensificaron sus operaciones. Tal como se conoció horas antes, al menos siete personas murieron en distintos ataques selectivos en las áreas de Al Hush y Nabatiye.

Entre los fallecidos de hoy se encuentra un paramédico de la Asociación de Ambulancias de Al Risala, identificado como Alí Salman Nader. Su muerte eleva a 128 el número total de trabajadores de la salud y personal de emergencias fallecidos en Líbano desde que Israel retomó la ofensiva militar contra las posiciones del partido-milicia chií Hezbolá.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya manifestó su preocupación por el estado de los centros médicos en la región, denunciando que hospitales estratégicos como el Yabel Amel y el Hiram sufrieron destrozos graves y bajas entre sus operarios, viéndose obligados a atender el flujo constante de heridos en condiciones críticas y bajo fuego constante.

Con información de EuropaPress.