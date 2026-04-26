Israel emite advertencia evacuación para siete localidades libanesas situadas más allá de "zona de amortiguación"

FOTO DE ARCHIVO-Soldados israelíes encima de un vehículo militar, en el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano

El ejército ​israelí emitió el domingo nuevas órdenes de evacuación para el sur del Líbano, ordenando a los residentes que abandonaran siete localidades ‌situadas más allá de la "zona ‌de amortiguación" que ocupaba antes del alto el fuego, el cual no ha logrado poner fin por completo a las hostilidades.

Un portavoz del ejército israelí declaró en un comunicado en X que el grupo armado libanés Hezbolá estaba violando el alto el fuego y que Israel tomaría medidas contra él, instando a la población a dirigirse hacia el norte ​y el oeste, alejándose ⁠de las localidades.

Las localidades se encuentran al norte del río Litani ‌y de la zona en el sur del Líbano ocupada ⁠por las tropas israelíes, que han continuado ⁠con las operaciones militares a pesar del alto el fuego.

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"Desde nuestra perspectiva, lo que nos obliga es la seguridad de Israel, la seguridad de ⁠nuestros soldados, la seguridad de nuestras comunidades", declaró el primer ministro ​israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión del gabinete ‌celebrada en Jerusalén.

"Actuamos con firmeza de ‌acuerdo con las normas que acordamos con Estados Unidos y, por ⁠cierto, también con el Líbano".

Hezbolá afirmó que no cesaría sus ataques contra las tropas israelíes en el interior del Líbano y contra las ciudades del norte de Israel mientras Israel continuara con sus "violaciones del ​alto el fuego".

El ‌grupo respaldado por Irán añadió en un comunicado que no esperaría a una diplomacia que ha "demostrado ser ineficaz" ni confiaría en las autoridades libanesas que "no han protegido el país".

El ejército israelí afirmó que había interceptado tres drones antes de que ⁠cruzaran a territorio israelí, tras sonar las sirenas en el norte de Israel.

El domingo por la mañana, Hezbolá afirmó que había atacado a las tropas israelíes dentro del Líbano, así como a la fuerza de rescate que acudió a evacuarlas.

El alto el fuego mediado por Estados Unidos, que comenzó el 16 de abril y se ha prorrogado hasta mediados de mayo, ha supuesto ‌una reducción significativa de las hostilidades entre Israel y Hezbolá, aunque ambas partes han seguido disparándose mutuamente, achacándose mutuamente las violaciones del acuerdo.

Más de 2.500 personas han perdido la vida en los ataques israelíes desde que comenzó la guerra más reciente entre Hezbolá e Israel el 2 de marzo, ‌días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán.

La cifra incluye a 274 mujeres, 177 niños y 100 miembros del personal sanitario, según ‌los datos más ⁠recientes publicados a principios de este mes por el Ministerio de Sanidad del Líbano.

(Reportaje de Ahmed Elimam en Dubái, ​Ahmed Tolba en El Cairo, Maya Gebeily en Beirut y Maayan Lubell en Jerusalén; información adicional de Muhammad Al Gebaly y Hatem Maher; edición de Aidan Lewis y Ros Russell, Editado en español por Juana Casas )