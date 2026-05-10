Precio de DirecTV y DGO en Argentina: cuánto vale la suscripción para ver los partidos del Mundial 2026

La Selección Argentina en 2022.

La posibilidad de ver todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina estará concentrada en la propuesta de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO, que contará con los derechos para transmitir los 104 encuentros del torneo a través de la señal deportiva DSports. Esto convierte a la compañía en una de las principales opciones para quienes quieran seguir la competencia completa, tanto desde la televisión tradicional como desde dispositivos digitales.

En este contexto, muchos usuarios se preguntan cuánto costará acceder a ese contenido y qué pasos hay que seguir para contratar el servicio. La oferta se organiza en torno a distintos planes, pero el eje central para el fútbol será el denominado “Plan Fútbol Total”, que incluye tanto competiciones internacionales como el Mundial. Una cita absolutamente imperdible para todo futbolero.

Cómo acceder a "Plan Fútbol Total" para ver todo el Mundial 2026

Ingresar al sitio oficial de DGO Argentina desde cualquier navegador. Hacer clic en la opción “Comprar” o “Ver planes disponibles”. Seleccionar el Plan Fútbol Total, que incluye las señales DSports con todos los partidos del Mundial 2026. Crear una cuenta ingresando un correo electrónico válido y una contraseña. Completar los datos personales solicitados (nombre, país, etc.). Elegir un medio de pago habilitado (tarjeta de crédito u otras opciones disponibles). Confirmar la suscripción y finalizar la compra. Descargar la aplicación DGO en el dispositivo donde se quiera ver el contenido (Smart TV, celular, tablet o computadora). Iniciar sesión con el usuario creado previamente. Acceder a las señales deportivas y comenzar a ver los partidos en vivo o bajo demanda.

Cuánto salen los planes que ofrece DirecTV

La Copa del Mundo en Washington.