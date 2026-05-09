La extraña enfermedad que vuelve la piel tan delicada que hasta la ropa puede lastimarla.

Para la mayoría de las personas pensar en ponerse una prenda y dañar su piel es casi imposible. Sin embargo, este acto cotidiano es para un sector muy pequeño de la población sinónimo de fuente de dolor. Es lo que ocurre con quienes sufren de epidermólisis bullosa o piel de mariposa, una patología rara que vuelve a la piel tan delicada que hasta el roce de la ropa puede lastimarla.

Se trata de una enfermedad genética poco frecuente que provoca una fragilidad extrema en la piel y, en algunos casos, también en tejidos internos del organismo. La consecuencia es que pequeñas fricciones, golpes leves o movimientos cotidianos pueden generar ampollas, heridas y lesiones que tardan en cicatrizar.

La epidermólisis bullosa es también conocida como piel de mariposa.

Cómo es la enfermedad de piel de mariposa: causas y síntomas

La epidermólisis bullosa aparece por alteraciones en los genes encargados de producir proteínas que mantienen unidas las distintas capas de la piel. Cuando esas estructuras fallan, la piel pierde parte de su resistencia natural y queda mucho más expuesta al daño mecánico.

La costura de una prenda, el roce de un zapato, el contacto con una superficie áspera o incluso el movimiento repetido de las manos pueden provocar lesiones dolorosas. En los cuadros más severos, las heridas son recurrentes y requieren curaciones permanentes para evitar infecciones y otras complicaciones.

Uno de los aspectos más complejos de esta enfermedad es que no siempre afecta solo la superficie del cuerpo. También puede comprometer mucosas internas, como la boca, el esófago o parte del aparato digestivo. En esos casos, algo tan básico como comer, tragar o hablar pueden volverse algo difícil y doloroso.

En muchas personas, los primeros signos aparecen al nacer o durante los primeros meses de vida. Los especialistas explican que no existe una única forma de epidermólisis bullosa. Hay distintos tipos y grados de severidad. Algunas personas presentan síntomas más leves y localizados, mientras que en otras el compromiso es más amplio y exige controles médicos constantes.

Aunque en la actualidad no existe una cura definitiva, los avances médicos permitieron mejorar el tratamiento, el manejo del dolor y la prevención de complicaciones. En este sentido, las familias en las que uno de sus miembros sufre de esta enfermedad, aprenden desde temprano a adaptar la ropa, elegir calzado especial, extremar cuidados en el baño y modificar rutinas enteras para reducir el riesgo de nuevas heridas.