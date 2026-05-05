El alimento que está destrozando tu piel, según un dermatólogo: "Ha sido normalizado en nuestra dieta por mucho tiempo".

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y como tal no requiere solo un cuidado externo. Fundamentalmente, la salud dermatológica nace del interior, de cómo cuidamos nuestro cuerpo y de lo que comemos. Al menos así lo explica el dermatólogo Xavier Batalla, quien aseguró que el principal motivo por el que vemos nuestra piel "fea" es por un alimento que consumimos todos los días y no lo sabemos.

Cuidar la piel suele asociarse a cremas, tratamientos o protección solar, pero cada vez más especialistas insisten en mirar hacia otro lado: los hábitos cotidianos. En ese sentido, el dermatólogo Xavier Batalla lanzó una advertencia que generó impacto, al señalar que uno de los principales factores de deterioro cutáneo está presente en la alimentación diaria. “Lo que está destrozando tu piel no es el alcohol, no es el tabaco ni tampoco es tu genética. Es algo que consumes todos los días y la piel refleja lo mal que estás por dentro: el azúcar”.

Batalla explicó que el impacto del azúcar está relacionado con un proceso biológico conocido como glicación. En sus palabras, “el colágeno de tu piel se está degradando por un proceso que se llama glicación”, lo que deriva en múltiples consecuencias visibles. Entre ellas se encuentran la aparición de manchas, la pérdida de elasticidad, el aumento de arrugas y un envejecimiento más acelerado.

Uno de los puntos que remarca el especialista es que este problema no es reciente, sino que forma parte de hábitos instalados desde hace años. En ese sentido, señala que los azúcares “han sido normalizados en nuestra dieta durante muchos años”, lo que dificulta tomar conciencia de su impacto real. Por eso, insiste en la importancia de revisar lo que se consume a diario y no naturalizar ciertos productos solo por costumbre.

La clave: hábitos antes que tratamientos

Más allá de los cuidados externos, el dermatólogo pone el foco en la base: la alimentación y el estilo de vida. Según su experiencia, quienes mejoran sus hábitos también ven mejores resultados en su piel. De hecho, advierte que “toda la gente que cuida su dieta también tiende a que los tratamientos funcionen mucho mejor”, lo que se refleja incluso en afecciones como acné, rosácea o melasma.