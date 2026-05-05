La popularizaron Los Nocheros en los 90 y aún es un himno del folklore: la canción que refleja la cruda realidad de los marginados

Los Nocheros popularizaron una canción emblemática del folklore en los 90.

Juan de la calle es una de las piezas más necesarias del folklore argentino contemporáneo, dada la carga social que tiene su letra. Escrita por el compositor salteño Yuyo Montes -seudónimo de Alfredo Oscar Salomón-, la obra logra retratar con una sensibilidad cruda la realidad de la infancia en contextos de vulnerabilidad.

Lejos de caer en una mirada condescendiente, el autor captura la identidad de quienes crecen en la precariedad, dotando al protagonista de una voz que reclama su lugar en el mundo con dignidad y orgullo. El personaje central es una representación colectiva del niño nacido en cualquier asentamiento, aquel que se presenta ante la sociedad como un "hijo de la calle".

La letra describe un origen marcado por la carencia, donde el "cielo rajado de la villa" es el único refugio y los pies descalzos son el primer contacto con una tierra difícil. Sin embargo, el relato enfatiza que, a pesar de la falta de bienes materiales, Juan tiene un "alma entera", reflejando esa resiliencia que le permite encontrar aprendizaje en sus situaciones.

Historia y versiones de Juan de la Calle

Musicalmente, la obra se desarrolla bajo la estructura de una chacarera doble, cuya rítmica en 6/8 y su síncopa característica le otorgan una fuerza emocional que potencia el mensaje. Fue popularizada masivamente por Los Nocheros, quienes la grabaron inicialmente en 1989 durante sus primeros pasos en Salta y luego la llevaron al éxito nacional en 1994.

Desde entonces, ha sido interpretada por figuras como el Chaqueño Palavecino y Cacho Tirao, convirtiéndose en un estándar del cancionero popular que tardó en ser registrado formalmente, como ocurre con muchos tesoros de nuestra música.

Yuyo Montes, autor de Juan de la Calle.

La creación de Yuyo Montes busca ser, como él mismo decía, el eco del ángel interior que habita en cada persona. Al inmortalizar a este niño sin monumentos de bronce, solo con la verdad de la guitarra, la canción se transforma en un himno para los que no suelen tener voz.

Letra completa de Juan de la Calle

Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle

Diariero por la mañana y lustrabotas de tarde

A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla

Que la vida por el centro me pone la zancadilla

Ya va a cambiar, Juancito

Mi barquito de ilusión rema contra la corriente

Y, con el hilo del alma, busca el sol mi barrilete

Soy de una villa y, disculpe, me endiablo en cualquier lugar

El indio de la comparsa cuando llega el carnaval

Que se venga la segundita, nomás

Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas

Y, si la cosa no cambia, yo he de seguir con su estrella

Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo

Tal vez una noche de estas puede enganchar el lucero

Al terminar la jornada, no tengo mejor fortuna

Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna