El periodista Roberto Navarro en el El Pase de El Destape profundizó sobre la crisis política y económica que atraviesa la Argentina durante el gobierno de Javier Milei, poniendo el foco en lso escenarios electorales que se abren y el rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei en las próximas elecciones presidenciales.

Navarro desmenuzó lo que se esconde detrás de los eslóganes de campaña y la gestión actual. "Lo que se va a votar, si está Patricia Bullrich de un lado y Kicillof del otro, es si mantenés este rumbo o lo cambiás", disparó el periodista, marcando la cancha de cara a los próximos desafíos electorales.

Para el conductor de El Destape, el discurso de la continuidad no es inocuo: "Cada uno que diga 'quiero mantener el rumbo', está diciendo 'quiero mantener el hambre'. Está diciendo 'quiero mantener los privilegios'. Está diciendo 'quiero exportar el petróleo y llevármela yo'". Según su análisis, el proyecto económico vigente prioriza la acumulación de sectores concentrados por sobre el bienestar social.

Un proyecto para pocos

Navarro fue más allá y pintó un panorama desolador para el trabajador común en caso de profundizarse el modelo extractivista y de ajuste. "Está diciendo: 'sí, vamos a producir comida dentro de unos años para mil millones de personas, pero ¿sabes qué? vos te vas a cagar de hambre'", sentenció.

En este sentido, el periodista pidió no distraerse con anécdotas de la gestión cotidiana o escándalos menores que suelen ocupar la agenda mediática. "Eso es lo que se discute estos días, no si Adorni cambió por una habitación más o si se va todos los días de vacaciones", aclaró, enfatizando que el foco debe estar en el proyecto de país.

El recuerdo de los años 90 y el peligro de la "seriedad"

Por otro lado, Navarro recordó cómo la distracción mediática permitió la continuidad de políticas neoliberales en el pasado. "Mirá, cuando estaba Menem, vos mirabas a Lanata, que era lo que más se veía, y decía que iba en el Ferrari a 300 kilómetros por hora, que jugaba al básquet, que le gustaban las minas, que salía con una modelo... pero no se discutía el proyecto de país", rememoró.

Esa falta de debate estructural, advirtió, tuvo consecuencias catastróficas: "Si se hubiera discutido, no hubieran seguido el rumbo con De la Rúa. Lo que hay que debatir es un proyecto de país".

Dos lados de la mecha

Para finalizar, Navarro simplificó la disputa política en una dicotomía histórica que hoy cobra más relevancia que nunca. "Siempre hubo dos lados, muchachos. Hay gente que representa al campo popular, a los trabajadores, y hay gente que representa a los ricos", explicó.

La advertencia final fue una apelación directa al bolsillo y a la realidad de los ciudadanos: "Si votás a gente que representa a los ricos, te va a cagar. Te va a cagar. Eso es lo que está pasando ahora y cuando te invitan a votar a uno que mantenga el rumbo pero sea más serio, te están invitando a la continuidad de este proyecto".