El panorama político y económico en Argentina atraviesa una etapa crítica. En el marco de su editorial en "El Pase" en El Destape, Roberto Navarro, se refirió al reciente Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, el cual arrojó una caída del 12,1% en el mes de abril de 2026. Según Navarro, esta cifra no es aislada, sino que refleja un proceso profundo de desencanto social con el gobierno de Javier Milei que trasciende los números y comienza a erosionar los pilares de apoyo a la actual gestión libertaria.

Para Navarro, los datos que arroja esta medición son alarmantes y no pueden ser minimizados por la administración oficialista, ya que, al observar la trayectoria histórica de este indicador, se vuelve una herramienta precisa para vislumbrar el futuro de los mandatos.

La pérdida de la "esperanza" como eje central

Navarro sostiene que la crisis actual no se limita únicamente al deterioro de los indicadores económicos, sino que se ha instalado un problema mucho más grave: la pérdida de expectativas sobre una futura mejora. La ciudadanía ha pasado de confiar en que la situación revertiría a una actitud de resignación frente a una realidad que se percibe cada vez más inmanejable para las mayorías.

"Cuando uno sigue a lo largo de los años este índice que acertó bastante para pronosticar recesiones o depresiones, o para pronosticar triunfos o derrotas de los gobiernos y ve esa caída del 12%, es una locura", dijo Navarro y ahondó: "Cayó un 20% en tres meses. Es decir, no hay confianza, ni de los empresarios, ni de la gente, en que la cosa va a cambiar".

Según el análisis de Navarro, este sentimiento colectivo es el terreno fértil sobre el cual se asienta el malestar social. Ya no se trata de una cuestión de herencias o de culpabilizar a gestiones anteriores; el diagnóstico social actual es contundente: la responsabilidad recae sobre el actual mandatario.

Los empresarios y la sociedad: una desconfianza generalizada

El conductor de El Destape enfatizó que la falta de confianza es transversal y alcanza tanto al sector empresarial como a la ciudadanía común. Esta desafección generalizada, según argumentó, paraliza cualquier posibilidad de recuperación en el corto plazo, ya que las expectativas de inversión y de consumo se encuentran estancadas.

"Y hay dos datos que están en todas las encuestas fundamentales: uno, que casi el 70% de la gente piensa que la culpa es de Milei. Ya no te dice más 'e culpa de Alberto'", sostuvo Navarro. "Y el otro, es que se está derrumbando la palabra esperanza o expectativa. Es decir, la gente dice: 'la culpa la tiene este (por Milei) y yo no tengo expectativa de que mejore'. Todo eso va generando un caldo de cultivo", afirmó.