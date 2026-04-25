Las redes sociales, el terreno donde Javier Milei siempre se sintió más fuerte, empezaron a enviar señales de alarma para el oficialismo. El dato más impactante de la nueva encuesta es la magnitud de la pérdida: el apoyo digital a Javier Milei cayó un 45,4% respecto a 2024. Una baja que no es puntual sino sostenida, y que se confirma cuando se agrupan los principales referentes y voceros de La Libertad Avanza como espacio político: la pérdida conjunta llega al 49,8%.

El estudio también identifica qué tipo de contenido todavía genera adhesión en el universo digital del oficialismo. Los posteos que más apoyo cosechan no están relacionados con el rumbo económico ni con la gestión cotidiana del gobierno, sino con el alineamiento internacional de Milei con Estados Unidos e Israel. Una señal, según el informe, de que el presidente se está recostando cada vez más sobre su núcleo duro de simpatizantes y que la llamada "batalla cultural" encontró más eco en los conflictos externos que en lo que ocurre dentro de las fronteras argentinas.

El caso Adorni, el repunte de la inflación y la pérdida salarial que reflejan hasta los propios datos oficiales son algunos de los factores que el informe señala como responsables del malestar social que se traduce en caída digital.

La sorpresa por izquierda: Bregman y su frente crecen 124%

El otro lado de la historia es igual de llamativo. Mientras Milei cae, Myriam Bregman y el Frente de Izquierda protagonizan el mayor crecimiento político en redes del período. Bregman ganó un 92,1% de apoyo digital en estos tres años y se convirtió en la segunda figura con más seguimiento del país, detrás del propio presidente. El Frente de Izquierda como espacio creció un 124%.

Para el informe, esto no es un dato menor. La izquierda, reconocida históricamente por su presencia en la calle y en las luchas sociales, está cosechando una nueva adhesión política e identitaria en el terreno digital, impulsada por su confrontación directa con el gobierno de Milei. En marzo, la encuesta nacional de Tendencias ubicó a Bregman con la imagen positiva más alta de todos los dirigentes medidos, con un 42,1%, y con un 11,4% de intención de voto.

El informe se preguntó en febrero si la oposición a Milei se estaba radicalizando por izquierda. Hoy, con los datos de los primeros 100 días de 2026, esa hipótesis ganó terreno de manera contundente.

Un nuevo mapa de polarización

La conclusión más profunda del estudio es que las coordenadas de la polarización argentina están cambiando. Durante tres años se instaló la idea de que la principal fortaleza de Milei era la debilidad de la oposición, resumida en la frase que se repitió hasta el cansancio: "el problema es que del otro lado no hay nada". Los datos de redes sociales de los primeros 100 días de 2026 sugieren que eso puede estar cambiando, aunque sea por un costado inesperado.

La asimetría que durante años inclinó la cancha digital hacia la radicalización por derecha da señales, según Tendencias, de estar quedando atrás. Y en ese espacio que se abre, es la izquierda —no el peronismo— la que por ahora está recogiendo los frutos.

El informe fue elaborado por Tendencias Consultora, especializada en estudios y análisis electorales, y publicado en abril de 2026.