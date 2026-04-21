El video de Milei cantando "Libre" en Israel

En el acto de la ceremonia de antorchas por la independencia de Israel, el presidente Javier Milei cantó "Libre", la canción de Nino Bravo. En el público, lo observaba el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa un pedido de captura internacional por los crímenes de guerra que cometió en los últimos años contra los palestinos de la Franja de Gaza.