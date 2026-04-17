Myriam Bregman crece en las encuestas: ¿tendencia pasajera o alarma para el peronismo?

Myriam Bregman viene creciendo en las encuestas y ranquea como ninguna otra figura de izquierda lo había hecho en los últimos veinte años. Cinco estudios publicados en las últimas semanas la ubican entre los cinco dirigentes como mejor imagen del país, con una positiva superior al 30%, en una disputa palmo a palmo con Javier Milei, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Patricia Bullrich.

Primera pregunta: ¿qué porcentaje de esta corriente de simpatía puede traducirse en 2027 en votos para el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)? Segunda pregunta: ¿en qué medida puede el crecimiento de Bregman convertirse en un problema para el peronismo, al generar una eventual fuga de votos por izquierda, en un escenario de enfrentamiento parejo con Milei?

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Esta última pregunta se vuelve relevante sobre todo ante la necesidad que plantean algunos dirigentes del PJ de que el peronismo gane en primera vuelta, para evitar el reagrupamiento del antiperonismo que se produjo en los balotajes de 2015 y 2023. Tercera pregunta: ¿puede Bregman integrarse, como sugirió Juan Grabois, a un gran frente anti Milei, al estilo del que construyó Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, para derrotar a Jair Bolsonaro en 2022?

¿Va a ser candidata?

La pregunta que falta es si Bregman será candidata a presidenta en 2027. Ella dice que no es momento de hablar de candidaturas, pero dentro del FIT y en el resto del ecosistema político dan por hecha la postulación. Sería su segunda candidatura presidencial al hilo, después del 2,69% que obtuvo en 2023.

Las encuestas coinciden en que viene creciendo desde entonces. El año pasado, sacó 9,1% en la Ciudad de Buenos Aires. Además de Tendencias, una consultora cercana al FIT, que le da 42,1% de imagen positiva, otras cuatro encuestadoras le asignan una imagen positiva superior al 30%: Opina Argentina, 44%, empatada con Kicillof y un punto por arriba de Cristina Kirchner; Proyección, 40,1%; Hugo Haime, 36,8%, y Opinaia, 31%.

En intención de voto, el crecimiento de Bregman también es notorio, aunque muestra sus limitaciones. Hugo Haime le da 13,8%; Tendencias, 11,4%; Opina Argentina, 9%; Opinaia, 7%, y Proyección, 3,7%, en todos los casos en un cómodo tercer puesto, bien lejos de Milei y Kicillof.

“Hay un reconocimiento a la izquierda por la manera en que enfrentamos al gobierno de ultraderecha de Milei desde el primer día, sin especulaciones, aunque en la dirigencia política muchos nos cuestionaban por esa intransigencia”, dice Bregman a El Destape, y destaca el crecimiento que experimentó en redes sociales en los últimos meses. Durante la discusión de la reforma laboral, sus posteos sumaron casi un millón de “me gusta”, solo debajo de los de Milei, con 1,8 millones, y muy por encima del primer peronista en el ránking, Grabois, en el 5° puesto con 360.000 “me gusta”.

¿Qué dicen los encuestadores?

“Puede ser determinante en 2027, porque el balotaje es muy difícil para el peronismo. Solo con 3 o 5 puntos, lo puede complicar y si crece más, lo puede afectar muchísimo”, dice Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés. Para Haime, “hoy no hay suficientes elementos para creer que Bregman va a ser relevante en las elecciones del año que viene”. Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, dice que la clave para que haya fuga de votos a la izquierda es ver quién es el candidato del peronismo.

“El batacazo de ella sería con un Massa candidato”, dicen cerca de Grabois, con quien suele cruzarse en los pasillos de Diputados. En esa lógica, una candidatura de Kicillof o del propio Grabois podría clausurar una fuga de votos por izquierda.

Lejos de Kicillof

La invitación que el dirigente de Argentina Humana hizo para sumar a Bregman a una gran PASO opositora no va a prosperar. Los armadores políticos de Kicillof aclaran que el frente que se proponen construir tiene al peronismo como eje y apuesta a aglutinar a los sectores del campo nacional y popular que habitualmente interactúan con el peronismo. “Sumar al trotskismo no está en los planes”, dicen. Le asignan a Bregman una buena relación con Máximo Kirchner, al que acusan de alimentar candidaturas por derecha y por izquierda para condicionar al gobernador bonaerense.

En espejo, Bregman tampoco simpatiza con el armado de Kicillof. Destaca que el ex jefe del bloque de Diputados del Pro Nicolás Massot, que se reunió con el gobernador el martes de la semana pasada, actuó al día siguiente como vocero de la reforma a la ley de glaciares impulsada por Milei. “Tenemos que armar una fuerza política más grande que el FIT pero el peronismo va claramente hacia otro lado”, dice. Las puertas están cerradas.