Se desploma la confianza en el Gobierno: en un mes, cayó más del 12%

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de Javier Milei registró en abril una fuerte caída del 12,1% respecto de marzo y alcanzó los 2,02 puntos, según el informe de la Universidad Torcuato Di Tella. Se trata del descenso intermensual más pronunciado en lo que va del año y marca el cuarto retroceso consecutivo en 2026, en un contexto de deterioro sostenido en la percepción pública.

El ICG volvió a mostrar señales negativas en abril y profundizó una tendencia que ya se venía consolidando desde comienzos de año. De acuerdo con el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador cayó 12,1% en relación a marzo y se ubicó en 2,02 puntos en una escala de 0 a 5.

La baja no solo es significativa por su magnitud —la más fuerte de 2026— sino también porque consolida una seguidilla de cuatro meses consecutivos en retroceso. En enero el índice había caído 2,8%, en febrero 0,6% y en marzo 3,5%. En conjunto, la contracción acumulada desde fin de 2025 alcanza el 17,9%. En términos interanuales, el deterioro también es evidente: el índice cayó 13,2% respecto de abril del año pasado.

El informe destaca que todos los componentes del índice registraron caídas en abril y alcanzaron sus valores más bajos en lo que va de 2026. Entre ellos, el indicador de “Eficiencia” fue el más golpeado, con una caída del 21,4%, mientras que la “Evaluación general del gobierno” retrocedió 17,2%.

Otros aspectos clave también mostraron deterioro:

“Preocupación por el interés general”: -13,9%

“Honestidad”: -8,4%

“Capacidad”: -2,0%

Este desempeño generalizado refuerza la idea de un desgaste transversal en la percepción sobre la gestión.

Comparación con gobiernos anteriores

Pese a la caída, el nivel actual del índice todavía se ubica por encima del registrado durante la gestión de Alberto Fernández en el mismo período (1,44 puntos en abril de 2022), lo que implica una diferencia positiva del 40,9%. Sin embargo, el dato es levemente inferior al de Mauricio Macri en abril de 2018, cuando el índice marcaba 2,07 puntos.

En promedio, la gestión de Javier Milei alcanza ahora los 2,42 puntos, su nivel más bajo hasta el momento. Como referencia, en el mismo tramo de sus gobiernos, Macri promediaba 2,53 y Fernández 1,97.