Clase pública en la UBA contra el ajuste: el periodista Darío Villarruel defendió la Ley de Financiamiento Universitario

Por la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales a raíz del ajuste del gobierno libertario, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires convocaron al periodista y abogado Darío Villarruel para brindar una multitudinaria clase abierta y pública en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. Esto se da en simultaneo con el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada.

En contexto de creciente tensión y críticas al gobierno por el incumplimiento de la Ley N° 27.795, y el constante ataque a la libertad de expresión, Villarruel encabezó el encuentro que funcionó como un espacio de visibilización y oposición frente al persistente incumplimiento por parte del Gobierno nacional del ajuste a la ciencia y tecnología, vulneración de oportunidades para el trabajo periodístico y falta de fondos para instituciones académicas nacionales.

“Todo graduado de la UBA tiene el deber de defenderla. Somos orgullosos hijos de la universidad pública y gratuita”, enfatizó Darío Villaruel durante la clase que impartió con el fin de dar a conocer el derecho de y a la información de la ciudadanía argentina. Del mismo modo, realizó un análisis con el sistema penal actual.

Por su parte, el juez y profesor titular del Derecho Penal, Alejandro W. Slokar, expresó: “El incumplimiento de la ley de financiamiento es un ataque directo al corazón del orden democrático. Frente al silenciamiento de las voces y el desprecio por el conocimiento científico, la universidad pública se erige como el último refugio del pensamiento crítico y la libertad de expresión. Defender la UBA hoy es defender la vigencia misma del Estado de Derecho”. El masivo encuentro concluyó con el enérgico reclamo de los presentes en defensa de la universidad pública y gratuita, destacando que el desarrollo científico nacional está en riesgo ante el desfinanciamiento sostenido por el gobierno nacional.

Falta de presupuesto y movilización

Frente a esta situación, los estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de universidades nacionales se movilizarán el próximo 12 de mayo en todo el país en defensa de la educación pública, la universidad y el sistema científico. El eje del reclamo apunta al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que acusan de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en dos oportunidades por el Congreso y ratificada por la Justicia. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la convocatoria central será en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Desde su asunción en diciembre de 2023, la gestión de Milei incluyó los salarios del personal universitario y el presupuesto de las casas de estudio dentro de su política de recorte del gasto público. En 2024 y 2025 ya se realizaron marchas federales, además de paros y jornadas de visibilización, pero desde el sector advierten que la situación se agravó. Quienes transitan a diario las universidades públicas describen un deterioro creciente en la infraestructura y condiciones laborales, con sueldos rezagados y recursos cada vez más limitados.

“Para recuperar los salarios que teníamos en diciembre de 2023, hoy tendríamos que recibir, tal como indica esta ley, más de un 50% de aumento”, señaló a El Destape Patricio Grande, docente de la Universidad Nacional de Luján e integrante de la mesa ejecutiva de Conadu Histórica.