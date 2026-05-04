La carta de un soldado en Malvinas a su madre: la historia que narra un clásico del folklore popularizado por La Sole

Una pieza del folklore popularizada por La Sole narra la historia de un soldado de Malvinas.

Soledad Pastorutti puso su voz a una canción cargada de emoción y tristeza, cuyo narrador relata la realidad vivida por muchos jóvenes que lucharon en Malvinas. Se trata de La Carta Perdida, pieza escrita por Julián Ratti que evolucionó en el tiempo como uno de los testimonios más desgarradores y necesarios del cancionero popular argentino sobre el conflicto del Atlántico Sur.

El tema fue incluido en el segundo disco de Soledad -La Sole, 1997- en pleno auge masivo de la artista, con apenas 16 años. Ese contexto también significó una mayor popularización de la historia relatada por Ratti, quien en una entrevista con el programa Todos Arriba contó cómo surgió su inspiración para escribir esa letra.

La historia se trata del relato de un soldado chaqueño que, desde Malvinas, le escribe a su madre en su tierra natal. El músico oriundo de Rafaela, Santa Fe, encontró la inspiración en un viaje cotidiano en autobús; durante un viaje a Resistencia trayecto, Ratti fue testigo de una escena que marcó a fuego su memoria.

Tres jóvenes soldados que viajaban junto a la madre de uno de ellos mientras discutían sobre su inminente incorporación a la guerra de las Malvinas. Ese encuentro despertó en el autor el sentido de pertenencia y la necesidad urgente de rendir un homenaje a quienes marcharon hacia las islas.

La historia que narra La Carta Perdida, popularizada por Soledad Pastorutti

El texto de la canción funciona como una crónica íntima que rescata la memoria de los caídos, mencionando con nombre propio a compañeros de batalla como el Tano, el Polaco y el Andrés. Estos nombres, lejos de ser solo rimas, representan a miles de jóvenes cuyas historias quedaron truncas en el frente.

A través de la estructura de una carta, la obra logra humanizar el conflicto, transformando la cifra estadística en un rostro, en una familia y en un vínculo que la distancia y el frío no pudieron quebrar. Para el soldado chaqueño que protagoniza la historia, la escritura es el único puente con su Chaco natal, un refugio emocional en medio de la crudeza del combate.

La canción narra el destino trágico de este combatiente que nunca regresó, convirtiendo a esa misiva en un símbolo de las tantas palabras que quedaron atrapadas en las islas. Es un relato sobre la ausencia y la espera, donde el paisaje litoraleño de la madre se funde con el horizonte hostil de Malvinas en un grito de identidad nacional.

Julián Ratti, autor de La Carta Perdida.

Letra completa de La Carta Perdida de Julián Ratti

Mañana del día 22

Madre, hoy es tu cumpleaños

Chaco, ¡qué lejos que estoy!

En mi carta les dejo mi amor

Todo es blanco y aquí en mi alrededor

Nos humillan con grandeza

El Tano, el Polaco, el Andrés

Madre, cayeron los tres

Es de noche y los salgo a buscar

Mil estrellas me quieren contar

Hace frío y aquí en soledad

Hay mil almas que de guardia están

Y sos un poco de sol

Toda nieve, toda viento

Sos un puerto argentino

Con bandera de otra nación

Es la carta que nunca llegó

Escrita allá en Malvinas

Fue en abril del 82

De un soldado que nunca volvió