Canciller Merz resta importancia a la disputa con Trump tras el anuncio de la retirada de tropas

Imagen de archivo del canciller alemán, Friedrich Merz, durante una comparecencia en la Cancillería, en Berlín, Alemania.

​El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que debe aceptar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌no comparte sus ‌opiniones para poder colaborar con Washington en el marco de la OTAN, pero subrayó que no existe ninguna relación entre sus desacuerdos y la reducción prevista de efectivos.

Merz desestimó las sugerencias de que sus críticas a los planes bélicos de Estados Unidos en Irán hubieran ​provocado el anuncio ⁠de Washington del viernes de una reducción de 5.000 ‌soldados en su presencia militar en Alemania, ⁠su mayor base europea, y ⁠reiteró su compromiso con la alianza transatlántica.

Merz había cuestionado si Trump tenía un plan de salida para Oriente Medio ⁠y afirmó que Estados Unidos estaba quedando "en ridículo" ​en las negociaciones con Irán. Posteriormente, ‌Trump calificó a Merz de ‌líder "ineficaz".

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"Tengo que aceptar que el presidente estadounidense tiene ⁠una visión diferente a la nuestra sobre estas cuestiones. Pero eso no cambia el hecho de que sigo convencido de que los estadounidenses son socios importantes ​para nosotros", ‌declaró Merz a la cadena pública ARD en una entrevista que se emitirá más tarde este domingo.

Cuando se le preguntó si los planes estadounidenses de reducir su presencia militar en Alemania tenían ⁠algo que ver con la disputa entre los dos líderes, Merz respondió: "No hay ninguna relación".

Trump ya pidió una reducción de la presencia militar estadounidense en Alemania durante su primer mandato y ha instado repetidamente a los europeos a asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad.

El anuncio ‌del viernes también considera una cancelación del plan del Gobierno de Joe Biden de desplegar en Alemania un batallón estadounidense equipado con misiles Tomahawk de largo alcance. Esto supone un duro golpe para Berlín, que había impulsado la ‌medida como un poderoso elemento disuasorio frente a Rusia, mientras los europeos desarrollan su propio armamento.

Merz afirmó que Trump ‌nunca se había ⁠comprometido con este plan y que era poco probable que Estados Unidos renunciara a ​tales sistemas de armas, añadiendo: "Si no me equivoco, los estadounidenses no tienen suficientes en este momento".

Con información de Reuters