El PRO le marca la cancha a Milei por las PASO: "Cometieron un error"

A diez días de que La Libertad Avanza (LLA) envíe al Congreso su proyecto de ley para reformar el sistema electoral, el líder del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, cuestionó parte de la iniciativa y aseguró que el Gobierno "cometió un error" por no discutirla previamente. Desde el partido amarillo se oponen a eliminar las PASO y le critican al gobierno de Javier Milei no haberlo debatido en instancias previas como el Consejo de Mayo.

"En este tipo de ley sí se necesita de un consenso previo, de trabajarlo previamente. El Gobierno no lo ha hecho. Me parece que el Gobierno ha cometido un error. En esto teníamos que tener una discusión anterior", dijo Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia.

Recientemente, el propio Milei anunció el envío al Congreso de una reforma electoral, que contiene varios puntos con cambios al financiamiento de los partidos, la implementación de ficha limpia, el uso de boleta única a nivel nacional y la derogación de las PASO. Este último es uno de los temas que más ruido genera en el PRO, aliado clave del oficialismo en ambas cámaras.

"El sistema de las PASO ha hecho muchas cosas buenas, y también es cierto que es costoso. Tenemos un proyecto que habla de las PAS, que no son obligatorias ni para el ciudadano ni para los partidos. Esto reduce el 30% de los costos con boleta única", planteó Ritondo.

Pese a esta propuesta, Ritondo subrayó que "siempre la democracia tiene costos", al intentar diferenciarse del principal argumento libertario y desacreditar el peso de su financiamiento. "Nosotros tenemos una discusión en este tema", agregó.

Las críticas del PRO

Además, el diputado ejemplificó con el nulo debate que hubo en el Consejo de Mayo, instancia creada por el propio oficialismo para discutir reformas importantes impulsadas por la Casa Rosada. "Yo participé en el Consejo de Mayo durante un año y este no fue un tema que salió. Lo hemos planteado como un tema fundamental", insistió.

Por otro lado, Ritondo sí dio su aval para el tratamiento de Ficha Limpia y remarcó que su implementación para los candidatos de las próximas elecciones presidenciales de 2027 se puede "tratar cuando quieran" en el Congreso. "Hay proyectos anteriores a estos. Tenemos nosotros el de Silvia Lospennato. Me parece bárbaro que el Gobierno quiera ir por ahí", señaló.

Al remarcar que el PRO está "de acuerdo" con este tema, agregó: "Lo podemos llamar a tratar tanto por diputados o por el Senado".

La falta de respaldo por parte de la bancada amarilla es clave para las aspiraciones de LLA de eliminar las PASO para 2027. Tanto su derogación total como su suspensión, como ya se hizo en las legislativas de 2025, requieren de un total de 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.