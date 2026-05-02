El descargo de Colapinto tras el roce con Verstappen que lo perjudicó en la Sprint del GP de Miami

El descargo de Colapinto tras el roce con Verstappen que lo perjudicó en Miami

Franco Colapinto no pudo sumar puntos otra vez en la Fórmula 1 en el marco de la Sprint del Gran Premio de Miami este sábado 2 de mayo y habló con los medios una vez culminada su participación. El joven piloto argentino mencionó lo sucedido con Max Verstappen segundos después de la largada donde con un pequeño roce cayó un puesto con respecto al octavo lugar que consiguió horas antes en la Qualy. A su vez, de cara a la clasificación y la carrera del domingo analizó lo que se viene.

"Una pena. Sin ese toque podría haber sumado, pero bueno. Yendo atrás es un poco más complicado", esbozó el nacido en Pilar acerca del momento en el que perdió el puesto con su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Con este resultado, Colapinto no ganó unidades y sólo acumula una cosechada en el GP de China semanas atrás. Más allá de eso, apunta a mejorar pensando a futuro y con un monoplaza de la escudería francesa que le empieza a dar resultados positivos aunque restan detalles para mejorar.

Qué dijo Colapinto del roce con Verstappen que lo perjudicó en el Gran Premio de Miami

"Igualmente patinando mucho atrás, con muy poco grip, sobrecalentando mucho las gomas traseras con el alerón ese viejo. Me afecta un poco no tener los puntos de carga porque voy patinando más", agregó el piloto argentino acerca del Alpine que maneja en la máxima categoría. A su vez, agregó: "Obviamente ayer fue una buena Qualy con los puntos de carga menos que tengo pero en la carrera se nota un poquito más por el sobrecalentamiento"

Desde el equipo comunicaron el puesto conseguido por Colapinto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami y lo destacaron. "Lamentable perder algunos puntos, pero conducción excelente de todos modos", escribieron en las redes de la escudería sobre lo sucedido en pista con el joven que días atrás realizó el Road Show en Buenos Aires.

Cómo terminó la Sprint del Gran Premio de Miami con Colapinto décimo

Lando Norris - McLaren. Oscar Piastri - McLaren. Charles Leclerc - Ferrari. George Russell - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull Racing. Kimi Antonelli - Mercedes. Lewis Hamilton - Ferrari. Pierre Gasly - Alpine. Isack Hadjar - Red Bull Racing. Franco Colapinto - Alpine. Gabriel Bortoleto - Audi F1. Esteban Ocon - Haas. Oliver Bearman - Haas. Carlos Sainz - Williams. Liam Lawson - RB. Sergio Pérez - Cadillac. Fernando Alonso - Aston Martin. Lance Stroll - Aston Martin. Valtteri Bottas - Cadillac. Alex Albon - Williams. Nico Hulkenberg (afuera) - Audi F1. Arvid Lindblad (afuera) - RB.

Los horarios del Gran Premio de Miami en la Fórmula 1

Sábado 2 de mayo

Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo