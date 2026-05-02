Deportivo Cuenca vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo D de la Copa Sudamericana

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo martes 5 de mayo, San Lorenzo visita a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Copa Sudamericana.

Así llegan Deportivo Cuenca y San Lorenzo

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Deportivo Cuenca en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca llega con resultado de empate, 0-0, ante Deportivo Recoleta. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 2 victorias en los últimos 3 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre San Lorenzo y Santos, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 1 empate. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 2 tantos en esos cotejos.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y San Lorenzo se impuso por 2 a 0.

El Ciclón lidera el Grupo D en esta competencia con 4 gol y 5 puntos, mientras que D. Cuenca se sitúa en segunda posición y sumó 4 y anotó 1 tanto.

Fechas y rivales de Deportivo Cuenca en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Recoleta: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Santos: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 5: vs Santos: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Deportivo Cuenca y San Lorenzo, según país