Qué pasa si Boca gana, pierde o empata con Central Córdoba en el Torneo Apertura 2026

La fase regular del Torneo Apertura 2026 está llegando a su fin y la Zona A presenta una definición apasionante. Boca Juniors, ya clasificado para los playoffs, visita a Central Córdoba en Santiago del Estero con la misión de quedarse con el primer puesto, lo que le otorgaría una ventaja estratégica para los octavos de final.

Antes de la última jornada, Estudiantes de La Plata domina la tabla con 28 puntos, seguido muy de cerca por Boca y Vélez Sarsfield, ambos con 27 unidades. Sin embargo, la diferencia de gol favorece al Xeneize, que tiene +12, por encima de Estudiantes con +10 y Vélez con +6, un factor que podría definir al líder en caso de empate. El encuentro de Boca ante Central Córdoba está programado para el sábado a las 16:15 horas, mientras que Estudiantes enfrentará a Platense más tarde, a las 21:15 horas. Esto obliga al equipo de la Ribera a jugar con intensidad desde temprano y luego esperar los resultados de la noche para saber si logra coronarse en la cima.

Los posibles escenarios para que Boca termine primero en la Zona A son claros:

Si gana: llegará a 30 puntos y dependerá de que Estudiantes no consiga el triunfo para superar al líder.

Si empata: sumará 28 puntos, igualando a Estudiantes, pero gracias a su mejor diferencia de gol, quedará primero siempre y cuando otros resultados le sean favorables.

Si pierde: se quedará en 27 puntos y no podrá alcanzar la cima; además, podría perder el segundo puesto si Vélez suma al menos un punto.

La definición en la Zona A se resolverá con tensión, ya que cada resultado puede modificar el orden final y los rivales que enfrentarán en la etapa de eliminación directa. En cuanto al sistema de desempate del torneo local, a diferencia de la Copa Libertadores, si dos equipos terminan igualados en puntos y diferencia de gol, se aplican otros criterios estrictos en orden para definir posiciones, aunque la nota no detalla cuáles son esos criterios.

Así, Boca deberá hacer bien los deberes en Santiago del Estero y luego aguardar con atención lo que suceda en Vicente López para cerrar la fase regular en el lugar más alto posible y encarar los playoffs con ventaja.