Cómo le irá a Colapinto en el GP de Miami, según la Inteligencia Artificial

La IA señaló que Franco ha demostrado ritmo para pelear por el Top 10, pero advirtió que Miami es un circuito callejero exigente con muros muy cerca.

El piloto argentino Franco Colapinto llega al Gran Premio de Miami 2026 en un momento clave de su temporada con el equipo Alpine. Esta carrera, que se disputa este fin de semana del 1 al 3 de mayo, marca el reinicio del campeonato tras un parate de un mes debido a la suspensión de las fechas en Baréin y Arabia Saudita.

En este marco, la IA Gemini realizó un profundo análisis de la situación que enfrentará Franco Colapinto y detalló cómo podría culminar el GP para el argentino. Respecto a su rendimiento reciente, el asistente virtual consideró: "Viene de una actuación sólida en el GP de China, donde terminó 10° y sumó su primer punto de la temporada".

"Sin embargo, en la última carrera en Japón finalizó en el puesto 16° tras una estrategia complicada por un Safety Car", agregó la IA de Google, que luego puntualizó las expectativas para el piloto de Alpine: "El objetivo en Miami es mejorar lo hecho en Suzuka y acercarse nuevamente a la zona de puntos".

Luego, Gemini señaló que "el equipo trabajó intensamente en simuladores durante el receso para optimizar el rendimiento del coche, que este año busca ser más competitivo". Allí apuntó: "Hacer una predicción exacta en la Fórmula 1 siempre es un desafío por las variables en juego (choques, fiabilidad o clima)".

Miami representa para Colapinto el último circuito que le faltaba conocer en el calendario actual de la Fórmula 1.

Así le irá a Colapinto en el GP de Miami, según la Inteligencia Artificial Gemini

"Basándonos en el rendimiento actual del Alpine y el historial reciente de Franco, este es el escenario más probable: Puesto 11° o 12°", sentenció la IA y explicó su predicción para Colapinto: "Aunque ha demostrado que tiene ritmo para pelear por el Top 10, Miami es un circuito callejero exigente con muros muy cerca y zonas de alta velocidad que suelen castigar los errores de los neumáticos". Del mismo modo, enumeró tres puntos claves.