La insólita actividad turística que se impone en Latinoamérica, según nuevo estudio

Latinoamérica comenzó a posicionarse entre los destinos con safaris más elegidos del mundo. Se trata de una nueva tendencia en la que los turistas eligen experiencias diferentes y de mayor valor.

El país de Latinoamérica más elegido por turistas para safaris

El destino por excelencia de la región es México que, de acuerdo al informe Estado del Safari 2025 elaborado por Go2Africa, se mantiene como uno de los mercados con mayor cantidad de consultas sobre safaris. Si bien los viajeros lo eligen por poseer lo que se conoce como "cinco grandes", es decir, león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo, también es elegido por la combinación de safari y playa, que representa el 10% de las consultas, junto con destinos icónicos como las cataratas Victoria.

(Créditos: Somos MXC)

Además, crecen la búsqueda de experiencias más específicas, como el trekking para ver gorilas o los itinerarios centrados en cultura y conservación. Así, la experiencia del safari deja de ser solo un viaje de únicamente fauna y pasa a convertirse en algo más amplio, diverso y personalizado.

¿Cómo cambió el perfil del viajero?

De acuerdo al informe, además de la tendencia en Latinoamérica, también cambió el perfil del viajero. En 2025, el 82 % de los usuarios iniciará su búsqueda con un destino ya decidido, el nivel más alto de los últimos años. Este dato apunta a un viajero más informado, que compara opciones y llega al proceso de planificación con una idea mucho más clara.

El interés por los safaris en México creció durante el 2025 (Créditos: Somos MXC)

Además cambian otros hábitos como: