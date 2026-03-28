Cómo le irá a Franco Colapinto en el GP de Japón, según la Inteligencia Artificial

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1 y hay optimismo en Alpine, luego de los puntos acumulados en la última carrera en China. El piloto argentino de 22 años viene de sumar por primera vez con la escudería francesa en la máxima categoría del automovilismo mundial y se tiene plena confianza para repetir en el circuito histórico de Suzuka.

La segunda fecha del campeonato trajo consigo el primer punto de Franco Colapinto para Alpine luego de haber terminado en el décimo lugar en el GP de China, donde tuvo una brillante actuación a pesar de algunos contratiempos. El pilarense había partido decimosegundo y rápidamente se puso en la zona de puntos en la largada, a tal punto que llegó a estar sexto e incluso segundo con el ingreso a boxes de sus rivales.

Sin embargo, el safety car inicial le jugó en contra a su estrategia, a lo que se sumó el accidente con Esteban Ocon, que dejó daños en el A526 y evitó lo que pudo haber sido un resultado mejor para el piloto argentino. En este marco, la Inteligencia Artificial detalló cómo le irá en la tercera carrera del año.

Así le irá a Franco Colapinto en el GP de Japón, según la Inteligencia Artificial

El panorama para Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón 2026 luce prometedor, especialmente tras haber conseguido sus primeros puntos de la temporada en la fecha anterior. En esta nueva etapa con Alpine, el piloto argentino llega a Suzuka con un monoplaza (el A526) que incorpora mejoras técnicas clave para adaptarse a las exigencias de este circuito.

Franco Colapinto viene de sumar por primera vez con la escudería francesa en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Análisis de rendimiento y contexto

Impulso reciente: Colapinto viene de finalizar en el 10° puesto en el GP de China , lo que marcó su primer punto del año. Este resultado ha inyectado confianza tanto en el piloto como en el equipo.

Mejoras en el auto: Para esta carrera, Franco confirmó que su Alpine contará con actualizaciones en el alerón y la carga aerodinámica delantera, buscando solucionar los problemas de balance que tuvo en la clasificación de Shanghái.

Primer contacto con Suzuka: Esta es la primera vez que Colapinto corre en el mítico circuito japonés en la F1. En las primeras prácticas libres (FP1) realizadas este viernes 27 de marzo, finalizó en la 16ª posición, a +1.695s del líder (George Russell), enfocándose principalmente en reconocer la trazada y probar los nuevos componentes.

Predicción para la carrera

Basado en la tendencia de rendimiento de Alpine (que se ha posicionado como un auto sólido en la zona media alta) y la capacidad de Franco para avanzar posiciones durante el domingo, esta es la predicción:

Instancia: Clasificación: P12 - P15 Carrera (Final): P9 - P11



Justificación: Suzuka es un circuito técnico que premia la precisión y la gestión de neumáticos, áreas donde Colapinto ha demostrado madurez. Si bien la clasificación podría ser ajustada debido a la paridad de la zona media, el ritmo de carrera del Alpine con motor Mercedes debería permitirle pelear palmo a palmo por el último escalón de los puntos (P10) o quedar inmediatamente a las puertas de ellos.

El objetivo declarado por el propio Franco para este fin de semana es "sumar puntos con regularidad", aprovechando que el auto se siente más predecible y consistente que en las pruebas de pretemporada.