Los desafíos para Franco Colapinto en el GP de Japón: por qué puede sumar puntos en Suzuka

Qué le espera a Franco Colapinto en el GP de Japón 2026 con el Alpine (foto: Alpine oficial).

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1 y hay optimismo en Alpine, luego de los puntos acumulados en la última carrera en China. El piloto argentino de 22 años viene de sumar por primera vez con la escudería francesa en la máxima categoría del automovilismo mundial y se tiene plena confianza para repetir en el circuito histórico de Suzuka.

De movida, hoy el Alpine se encuentra entre los doce autos con mayor potencial del torneo, por lo que estará muy cerca de los puntos en condiciones normales. Lo que habrá que ver es cómo impacta en el monoplaza rosa el cambio del alerón delantero, además de las características del circuito en sí.

La pista nipona es una de las preferidas de "Colapa", quien expresó en reiteradas oportunidades que tiene "muchas ganas" y que está "re manija" por correr allí. Los trabajos en el simulador en este sitio le vinieron bien al argentino para conocer un poco más el autódromo. A diferencia de la campaña anterior, el motor Mercedes es una garantía y ello es determinante para este tipo de trazados, con tantos tramos rápidos. Resultará fundamental, entonces, que el pilarense exprima su "muñeca" en las 18 curvas del trazado, algunas de ellas muy cerradas y exigentes.

El costado negativo de cara a esta competencia es que "Fran" nunca corrió una final en Suzuka, ya que solamente tuvo ensayos y entrenamientos. No obstante, lo mismo le sucedió en Shanghái y no fue necesariamente un problema: terminó décimo y, de no haber sido por el insólito toque de Esteban Ocon, podría haber culminado séptimo u octavo. Por lo tanto, si bien esta cuestión del debut influirá, no es una condición indispensable para hacer una buena final.

Alpine espera seguir en ascenso en Suzuka.

El autódromo de Japón se destaca por ser uno de los más exigentes de la temporada en cuanto al aspecto técnico: tiene giros altamente exigentes y que demandan toda la impronta que le pueda brindar cada piloto. También puede incidir en la carrera el 50% de posibilidades que existen de que ingrese el Safety Car (Auto de Seguridad), según informó el propio equipo francés de manera oficial en las últimas horas.

Justamente ese porcentaje se debe a la combinación de alta velocidad, poco margen de error y clima inestable hace que Suzuka sea un lugar propenso a interrupciones. El curioso diseño con la figura del "8" también incide, ya que los protagonistas no están acostumbrados a este modelo y suelen fallar en algunos sectores.

En cuanto a las novedades para esta campaña en el escenario asiático, la menor carga aerodinámica hará que curvas emblemática como las "Esses" o la "Spoon" (llamada así por su forma de cuchara) se transiten a menor velocidad, aunque otros lugares mantendrían rendimientos similares al año pasado. Además, Pirelli eligió los compuestos más duros para este fin de semana, lo que agrega otra variable estratégica.

El flamante motor Mercedes-Benz por ahora tracciona muy bien en cualquier trazado, por lo que el territorio nipón no será la excepción. "Francamente, no sabemos cómo nos irá, pero sé que el equipo está listo para continuar con esta racha positiva y dar lo mejor de nosotros para conseguir más puntos”, se sinceró finalmente el director deportivo Steve Nielsen.

Las principales características del trazado asiático señalan que es probable que la escuadra comandada por el italiano Flavio Briatore pueda terminar entre los diez primeros nuevamente. Tanto Colapinto como el galo Pierre Gasly necesitan avanzar en la qualy y hacer tiempos rápidos el sábado como para tener mejores posibilidades en la final, que será el domingo 29 de marzo desde las 2 horas de Argentina. Si se da la lógica, que muchas veces en enemiga del deporte motor, Franco debería estar entre el 10° y el 14° lugar durante todo el fin de semana.

Las principales características del autódromo de Japón de la F1

El de Suzuka es un circuito de velocidad media-alta pero que tiene sectores de altísimo ritmo, como la zona de las "Eses" que nacen después de la recta principal, la famosa curva 130R y la "Cuchara" (Spoon). Alpine sufrió con un alerón delantero que no respondió aerodinámicamente bien en las zonas rápidas de Melbourne y esperaban llevar uno nuevo a Japón para poder enfrentarse bien a esos sectores veloces.

Ubicación: Suzuka.

Estreno: 3 de noviembre de 1962 (más de 63 años).

Probabilidad de ingreso del Auto de Seguridad: 50%.

Capacidad: 155.000 espectadores.

Longitud: 5807 km.

Diseño: forma de "8" (único en el calendario con cruce a distinto nivel).

18 curvas.

Sentido horario, aunque incluye secciones que se cruzan.

Récord de vuelta: 1:30.965 (Kimi Antonelli con Mercedes en 2025).

53 vueltas.

307,771 km totales.

Los horarios del GP de Japón 2026 de la F1

Este fin de semana, se disputará la tercera fecha del campeonato con el Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka, que volverá al formato tradicional. A continuación, los días y horarios: