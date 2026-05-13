Italia le da la bienvenida a la princesa Catalina en su primer viaje al extranjero tras su enfermedad

Catalina, princesa de Gales, visita Reggio Emilia en Italia

Por Phil Noble y Giselda ​Vagnoni

REGGIO EMILIA, Italia, 13 mayo (Reuters) - La princesa de Gales visitó el miércoles la ciudad italiana de Reggio Emilia, famosa por su enfoque de la educación infantil, en ‌su primer viaje oficial al extranjero ‌desde que se sometió a un tratamiento contra el cáncer.

Cientos de personas se congregaron en la plaza principal de la ciudad, rodeada de edificios medievales y renacentistas, y en las calles cercanas para recibir a Catalina. Algunos ondeaban banderas británicas, mientras que otros sostenían una pancarta en la que se leía "Ciao Kate".

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Catalina, esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono, iniciaba una visita de dos días como parte de su labor enfocada en el ​desarrollo infantil, un tema central ⁠de su trabajo público.

"Sin duda, este es un momento muy importante para la princesa. ‌Habrá muchos momentos destacados en 2026, pero al ser esta su ⁠primera visita internacional oficial tras su recuperación, se trata ⁠de un momento realmente significativo para ella", afirmó un asistente de la princesa.

CATALINA SALUDA A UNA NIÑA EN ITALIANO

Vestida con un traje pantalón azul claro, la princesa saludó a los ⁠niños que la esperaban frente al Ayuntamiento.

"Buongiorno, ¿cómo te llamas?", le preguntó a una ​niña de preescolar en italiano, según relató un funcionario municipal ‌al describir el intercambio.

"Me llamo Camilla, ¿y tú?", ‌respondió la niña.

"Me llamo Catalina", dijo la princesa, lo que provocó una breve mirada ⁠de sorpresa antes de que Camilla, que esperaba oír el nombre de Kate, exclamara: "Pero si se llama Catalina".

La visita se centrará en el "enfoque Reggio Emilia", que sitúa las relaciones, el entorno y la comunidad en el centro del desarrollo del niño.

En sus reuniones con ​administradores, profesores, ‌padres y niños, Catalina se centrará en las raíces históricas de las escuelas de la ciudad, el papel desempeñado por las mujeres, la conexión entre la naturaleza y el aprendizaje, y la implicación de la comunidad local, informaron las autoridades.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los residentes de Reggio Emilia —muchos de ellos mujeres— ⁠ayudaron a financiar algunas de las primeras guarderías de Italia vendiendo chatarra procedente de material militar abandonado por las fuerzas alemanas en retirada. Allí se crearon escuelas pioneras para niños menores de seis años décadas antes de que se aprobara la legislación nacional que regulaba las guarderías en 1968.

LA PRINCESA RECIBIRÁ LA MAYOR DISTINCIÓN CÍVICA DE LA CIUDAD

Se espera que Catalina visite dos guarderías públicas, donde las aulas se organizan en torno a espacios comunes abiertos conocidos como "piazzas", ‌con cocinas y talleres internos que animan a los niños a experimentar con materiales, colores y sonidos.

La princesa de Gales estará acompañada por figuras clave que ayudaron a desarrollar el enfoque de Reggio Emilia, como Ione Bartoli, de 95 años, exconsejera regional en la década de 1970.

"La visita de la princesa es un honor y reconoce lo que en Reggio Emilia hemos ‌logrado juntos por nuestros niños", dijo Bartoli a Reuters.

Catalina recibirá el Primo Tricolore, el máximo galardón cívico de Reggio Emilia. Consiste en una réplica de la bandera nacional italiana, de colores verde, blanco ‌y rojo, adoptada ⁠por primera vez en la ciudad en 1797.

"Es lógico que su primer viaje internacional desde su enfermedad se centre en una causa que se ​ha comprometido a defender durante las próximas décadas", afirmó el asistente de la princesa.

Con información de Reuters