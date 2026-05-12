Mario Pergolini rompió el silencio tras la muerte de su madre, se quebró y emocionó a todos: "No lo voy a hacer nunca más"

Mario Pergolini decidió hablar sobre la muerte de su madre al aire de su programa, se quebró e hizo llorar a todos.

Mario Pergolini decidió hablar tras la muerte de su madre. Lo hizo al aire de su programa en Vorterix, en donde agradeció las muestras de cariño y reveló detalles sobre cómo pasó estos últimos días con tan terrible noticia. "No quiero decir mucho con todo esto", comenzó expresando el conductor.

“Gracias a todos. Antes que nada, no quiero decir mucho con todo esto. Gracias al cariño de todos. La verdad es que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia, han sido muy respetuosos en la cancha, en todos lados. La verdad que les agradezco mucho... No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento”, manifestó Pergolini.

Luego, en su programa Otro día perdido por El Trece, el conductor agregó: "Antes que nada, gracias por estos días que pasé que fueron un poco difíciles para mí. Gracias a todos por el aplauso. Este (NdeR: un programa en donde leyó una carta de una abuela a un soldado de Malvinas en 1982) es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”.

La sorpresiva declaración de Pergolini sobre el velorio de su madre

“¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”, expresó, fiel a su estilo, Mario Pergolini. Por otro lado, recordó que su madre siempre quería estar bien vestida “para que, si te pasa algo, el de la ambulancia te vea bien vestido, aunque estés todo sangrentado y te falte un ojo”.

“En los primeros días tuve que estar en emergencias y vi pasar pacientes en condiciones poco presentables. Justo pasó uno con una combinación horrenda y dije ‘mirá mi mamá cuánta verdad’. Ese consejo de madre que uno dice ‘¿quién se va a preocupar?’, pero lo vi pasar y dije ‘¡mirá qué calzoncillo!’”, remató Pergolini.