Sorpresa en Alemania por la decisión que tomó Manuel Neuer para el Mundial 2026

Manuel Neuer es sin dudas una leyenda en el arco de la Selección de Alemania y a un mes del comienzo del Mundial 2026 volvió a ser noticia. El arquero que ganó el trofeo más importante con su país en Brasil 2014 contra Argentina tomó una decisión crucial de cara al mencionado torneo. Si bien hace casi dos años atrás se despidió oficialmente del elenco teutón, ahora es un firme candidato a vestir nuevamente sus colores.

En agosto del 2024 le puso fin a su ciclo en el seleccionado, pero la posibilidad de disputar por quinta vez el certamen lo llama y el entrenador lo incluiría entre los citados. Se estima que aparezca en la prelista de Julian Nagelsmann que definiría en los próximos días para el 21 de mayo anunciar a los 26 elegidos. Hasta el momento, el dueño del arco sería Oliver Baumann -del TSG Hoffenfeim-, pero todo puede cambiar, según informaron desde un medio alemán.

Neuer volvería a la Selección de Alemania para el Mundial 2026

La Federación Alemana de Fútbol presentaría, en principio, a 55 jugadores ante la FIFA de los que luego quedarán los 26 y Neuer estaría entre ellos, adelantó Kicker acerca de esta cuestión. En cuanto a una posible citación, el técnico del seleccionado dialogó con el portal y aseguró que tanto él como el arquero dejaron en claro sus posturas, pero no descartó convocarlo. "Él fue quien se retiró, pero sigo creyendo que está haciendo un muy buen trabajo, que es un muy buen portero".

Claro que, al mismo tiempo también destacó el trabajo de Baumann, quien a un mes del comienzo de la Copa del Mundo es el candidato a quedarse con el puesto. "Tenemos un arquero excepcional en Oli", aseveró. Por otro lado, desde Kicker también detallaron que algunas leyendas de Alemania están de acuerdo con el regreso de Neuer, aunque todo dependerá de lo que decida el DT.

Manuel Neuer volvería a la Selección de Alemania para jugar el Mundial 2026

Los números de Neuer con la Selección de Alemania

Partidos jugados : 124.

: 124. Goles recibidos : 118.

: 118. Vallas invictas : 51.

: 51. Títulos: Mundial Brasil 2014.

El fixture de Alemania en el Mundial 2026: dónde y cómo ver todos sus partidos en el Grupo E

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto (DSports, Paramount+ y Telefe).

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Los grupos para el Mundial 2026