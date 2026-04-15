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Video: la burrada de Manuel Neuer que terminó en gol del Real Madrid ante Bayern Munich por Champions

Video: la burrada de Manuel Neuer que terminó en el gol tempranero del Real Madrid ante Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

15 de abril, 2026 | 16.15

Manuel Neuer protagonizó un insólito error en el partido entre Bayern Munich y Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League: durante una salida desde su área, el experimentado arquero alemán falló en una simple entrega y le regaló la pelota a Arda Güler, quien definió con el arco vacío para igualar la serie. Sin embargo, minutos después el cuadro local logró ponerse nuevamente en ventaja (3 a 2 en el global) gracias al tanto de Aleksandar Pavlović a la salida de un córner.

Bayern Munich vs. Real Madrid por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El partido entre Real Madrid y Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará este miércoles 15 de abril de 2026, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del compromiso será el esloveno Slavko Vinčić.

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