Video: la burrada de Manuel Neuer que terminó en gol del Real Madrid ante Bayern Munich por Champions

Video: el insólito error de Neuer en Bayern Munich vs. Real Madrid.

Manuel Neuer protagonizó un insólito error en el partido entre Bayern Munich y Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League: durante una salida desde su área, el experimentado arquero alemán falló en una simple entrega y le regaló la pelota a Arda Güler, quien definió con el arco vacío para igualar la serie. Sin embargo, minutos después el cuadro local logró ponerse nuevamente en ventaja (3 a 2 en el global) gracias al tanto de Aleksandar Pavlović a la salida de un córner.

Bayern Munich vs. Real Madrid por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El partido entre Real Madrid y Bayern Munich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará este miércoles 15 de abril de 2026, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del compromiso será el esloveno Slavko Vinčić.

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