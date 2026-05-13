"El laberinto del fauno" vuelve a Cannes veinte años después de una ovación récord

Imagen de archivo del director mexicano Guillermo del Toro durante una sesión fotográfica en el 78º Festival de Cine de Cannes, Francia.

El director mexicano Guillermo del Toro recibió hace dos décadas la ovación ‌más larga de ‌la historia del Festival de Cannes por su película de fantasía histórica "El laberinto del fauno", que vuelve este año a la sección Cannes Classics.

En declaraciones a Reuters, Del Toro dijo que la ovación de 22 minutos que recibió su película ​en español hace ⁠20 años le provocó una "oleada de emoción humana".

"Alfonso ‌Cuarón estaba allí conmigo porque produjimos ⁠la película juntos y me ⁠dijo: 'Déjate llevar, hombre'", recordó Del Toro el martes. "No se me da muy bien recibir elogios y él ⁠me dijo: 'Déjate llevar, deja que el amor ​te invada', y así es como ‌lo viví".

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"El laberinto del fauno" ‌no ganó la Palma de Oro ese ⁠año, pero Del Toro acabó ganando el Óscar a la mejor película por su historia de amor con un monstruo marino, "La forma del agua", ​en 2018.

La ‌película, que ha sido remasterizada digitalmente, está ambientada en la España de la dictadura de Francisco Franco y sigue a una joven que es seducida por un fauno ⁠mágico para completar tres peligrosas tareas, al tiempo que se enfrenta a su madre embarazada y enferma y a su cruel padrastro militar.

La idea de "El laberinto del fauno" surgió cuando Del Toro se encontraba en un bache creativo tras los atentados del 11 ‌de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York.

"Me sentía realmente indefenso", dijo, y empezó a preguntarse cuál era el papel de un narrador en esa situación. "Pensé que sería muy interesante que un hombre ‌rígido, un capitán, tuviera que enfrentarse a la magia —algo que parece imaginario—, pero sus propias nociones de lo ‌que está bien ⁠y lo que está mal, las nociones del capitán, también son imaginarias".

Este clásico ​de culto, que también se proyectará en 3D, se reestrenará en los cines este año.

(Escrito por Miranda Murray; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)