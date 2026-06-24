Estados Unidos e Irán volverán a sentarse a negociar la próxima semana con mediación de Pakistán y Qatar, en el marco de la hoja de ruta acordada en Suiza para intentar alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Próximo. Mientras avanzan los contactos diplomáticos, el mercado reaccionó con una nueva baja del petróleo: el barril Brent cayó por debajo de los 76 dólares y tocó su valor más bajo desde finales de febrero, impulsado por las expectativas de una desescalada del conflicto. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del miércoles 24 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
EE.UU. e Irán retoman negociaciones mientras el petróleo profundiza su caída
Pakistán confirmó una nueva ronda de conversaciones técnicas entre Washington y Teherán para la próxima semana. En paralelo, el Brent perforó los 76 dólares y alcanzó su nivel más bajo desde el inicio del conflicto.
Hace 1 hora
Una encuesta golpea a Donald Trump: solo el 24% cree que la guerra con Irán valió la pena
Un sondeo de Reuters/Ipsos reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el conflicto con Irán no justificó sus costos y duda de que la tregua alcance una paz duradera.
A pocos meses de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que apenas uno de cada cuatro estadounidenses considera que la guerra impulsada por Donald Trump contra Irán justificó sus costos. Además, la mayoría de los consultados expresó dudas sobre la posibilidad de que la reciente tregua entre ambos países se mantenga en el tiempo.
Hace 1 hora
La UE recomienda a aerolíneas evitar espacio aéreo sobre Irán tras acuerdo preliminar
Aviones de Emirates y Qatar Airways en la pista del Aeropuerto Internacional Kingsford Smith en Sídney, Australia
Las compañías aéreas deberían seguir evitando el espacio aéreo sobre Irán, Irak y Líbano y mantener la cautela en toda la región, a pesar del acuerdo marco alcanzado entre Washington y Teherán, según señaló la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés).
Hace 1 hora
Trump pide que se investigue la "especulación" con los precios de la gasolina en EEUU
Un coche se llena de gasolina en una gasolinera Sunoco en Filadelfia, Pensilvania, EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue a las empresas petroleras por no bajar los precios de los combustibles en las gasolineras en consonancia con la caída de los precios del crudo, y acusó a las empresas de "estafar" a los clientes.
Hace 14 horas
Liberaron a los argentinos detenidos en Libia: exigen que Cancillería asegure su regreso
Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron liberados junto a otros ocho activistas detenidos en Libia mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza. No se sabe cómo los deportarán del país africano. Exigen asistencia de Cancillería para garantizar un retorno seguro a la Argentina.
06:57 | 23/06/2026
Israel rompió alto al fuego en el Líbano: al menos un muerto y dos heridos
Las Fuerzas Armadas de Israel vulneraron el alto al fuego acordado en el Líbano con el grupo Hezbolá con un ataque que dejó víctimas fatales en el sur del país. En paralelo, Donald Trump asegura que abrió el Estrecho de Ormuz porque Irán aceptó tener "inspecciones nucleares".
19:03 | 22/06/2026
Baja el petróleo por las expectativas de una reapertura paulatina del Estrecho de Ormuz
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán generaron expectativas de una reapertura del estrecho clave para el comercio marítimo de crudo. El barril está a 10 dólares del precio que tenía antes del inicio del conflicto.
06:59 | 22/06/2026
Tras la primera ronda de negociaciones, EE.UU. anunció un primer avance
El vicepresidente JD Vance, la cabeza del equipo negociador de Estados Unidos, reveló que el gobierno de Irán aceptó el ingreso nuevamente de inspectores nucleares a su país, algo que había suspendido tras la decisión de Trump de romper y abandonar el acuerdo nuclear de 2015. Washington, por su parte, suspendió algunas de sus sanciones.
10:07 | 21/06/2026
Terminó la primera ronda de negociaciones en Suiza, con Qatar y Pakistán como mediadores
Después de 80 minutos de reunión a puertas cerradas, terminó el primer encuentro sin que trascendieran detalles de lo conversado.
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00:05 | 21/06/2026
El mundo en vilo: EE.UU. e Irán buscan la paz pero Israel quiere guerra
Un memorando firmado entre Estados Unidos e Irán abrió una compleja instancia de negociación para poner fin al conflicto, aunque la continuidad de los ataques israelíes en el sur del Líbano amenaza con frustrar cualquier avance hacia un acuerdo definitivo.
21:51 | 20/06/2026
La nueva paz es una forma de guerra permanente
La Argentina de Javier Milei es un laboratorio. Medio Oriente es otro. Las crisis y las guerras son dos formas de emergencia, y las emergencias aceleran procesos.
12:00 | 20/06/2026
Irán cerró Ormuz por ataques de Israel a Líbano y Vance anunció conversaciones con Teherán
El Ejército de Irán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques israelíes al sur de Líbano. El vicepresidente estadounidense anunció que viajará a Suiza para reunirse con autoridades iraníes.
07:46 | 19/06/2026
Irán amenaza a Israel por atacar Líbano, mientras Trump pide un "acuerdo final" en 60 días
Uno de los portavoces de la Cancillería iraní presionó a Israel por sus ataques contra Líbano pese al alto al fuego. En paralelo, el presidente Donald Trump amenazó a las autoridades de Teherán y les exigió que acepten "un acuerdo final en 60 días" y dejó entrever una posible reanudación del conflicto.
17:16 | 18/06/2026
EE.UU. consumió sus reservas de petróleo y China se vuelca al carbón
La estrategia de las dos principales potencias mundiales para evitar una crisis energética en medio del conflicto en Medio Oriente.
06:52 | 18/06/2026
Netanyahu dice que Israel permanecerá en el Líbano "mientras sea necesario"
Tras la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el presidente de Israel aseguró que sus tropas seguirán en el sur del Líbano "mientras las necesidades de seguridad lo requieran". En paralelo, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron el levantamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz.
20:01 | 17/06/2026
El acuerdo de 14 puntos entre EE.UU. e Irán desnuda la derrota de Trump
La Casa Blanca difundió a la prensa el texto completo del memorando de entendimiento. El documento prevé el cese de hostilidades, el levantamiento de sanciones contra Teherán y una negociación definitiva en 60 días.
17:36 | 17/06/2026
Desde que aceptó un "alto el fuego", Israel mató a 121 mujeres y 253 niños en Gaza
En total, desde octubre pasado, las fuerzas israelíes asesinaron a más de mil palestinos en la Franja de Gaza, territorio al que sigue bloqueando por aire, mar y tierra, sin permitir que ingrese masivamente comida y medicamentos.