EE.UU. e Irán retoman negociaciones mientras el petróleo profundiza su caída

Estados Unidos e Irán volverán a sentarse a negociar la próxima semana con mediación de Pakistán y Qatar, en el marco de la hoja de ruta acordada en Suiza para intentar alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Próximo. Mientras avanzan los contactos diplomáticos, el mercado reaccionó con una nueva baja del petróleo: el barril Brent cayó por debajo de los 76 dólares y tocó su valor más bajo desde finales de febrero, impulsado por las expectativas de una desescalada del conflicto. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del miércoles 24 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.