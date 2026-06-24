Trump pide que se investigue la "especulación" con los precios de la gasolina en EEUU

Un coche se llena de gasolina en una gasolinera Sunoco en Filadelfia, Pensilvania, EEUU

El presidente ​de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue a las empresas petroleras ‌por no bajar los ‌precios de los combustibles en las gasolineras en consonancia con la caída de los precios del crudo, y acusó a las empresas de "estafar" a los clientes.

Trump no mencionó a ninguna empresa en su publicación en las redes sociales, que se produjo pasada la medianoche. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a una solicitud ​de comentarios adicionales fuera ⁠del horario laboral habitual.

La diplomacia entre EEUU e Irán se ha ‌traducido en un respiro en las gasolineras para los ⁠estadounidenses, según datos publicados esta semana, ⁠en los que se observa que los precios de la gasolina han bajado por sexta semana consecutiva.

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Sin embargo, Trump afirmó que la caída de ⁠los precios de la gasolina no era ni suficiente ni ​proporcional al descenso de los costos del crudo.

"¡Más ‌vale que los precios de la ‌gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que ⁠estoy viendo!".

La última publicación de Trump se produce en un momento en que los consumidores expresan su preocupación por los elevados precios de la gasolina, justo cuando el presidente y sus compañeros republicanos luchan ​por mantener ‌sus estrechas mayorías en el Congreso de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

El precio medio de la gasolina en EEUU era de 3,906 dólares por galón a primera hora del miércoles, según datos de GasBuddy, lo ⁠que supone un descenso de más del 14% respecto al máximo alcanzado en mayo.

En comparación, durante el mismo periodo, los precios del crudo han caído un 23%, tras el acuerdo de paz provisional alcanzado entre EEUU e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de que comenzara la ‌guerra. Desde su máximo en marzo, los precios del crudo estadounidense se han hundido alrededor de un 40%.

"Las grandes petroleras no están bajando el precio en las gasolineras en proporción a la fuerte caída de los precios que están pagando por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo en picado! ‌En otras palabras, se está 'estafando' a los clientes", afirmó Trump en una publicación en la red social Truth Social.

"He dado instrucciones al Departamento de Justicia ‌para que comience ⁠a investigar este asunto de inmediato".

Los precios en las gasolineras siguen siendo significativamente más altos que los 2,764 ​dólares por galón registrados en enero, más de un mes antes de que comenzara el conflicto con Irán.

Con información de Reuters