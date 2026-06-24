FOTO DE ARCHIVO: Grand Theft Auto The Trilogy, de Take-Two Interactive Software Inc., se exhibe a la venta en una tienda de Manhattan, Nueva York, EEUU

​Take-Two Interactive Software ha fijado el precio de ‌su ‌tan esperado "Grand Theft Auto VI" en 79,99 dólares y lanzará el juego el 19 de noviembre, ha anunciado ​la empresa ⁠este miércoles.

Se espera ‌que "GTA VI" sea ⁠el mayor ⁠lanzamiento de videojuego del mundo, con una recaudación de ⁠miles de millones ​de dólares en ‌ventas a los ‌pocos días de ⁠su lanzamiento, gracias al peso de la franquicia y al ​sólido ‌historial de su creadora, Rockstar Games.

Take-Two había anunciado a principios de este mes ⁠que las reservas del título comenzarían el 25 de junio, tras múltiples retrasos.

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"The Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition" ‌costará 99,99 dólares e incluirá vehículos, armas y ropa exclusivos que se integran en la historia ‌de Jason y Lucía, los protagonistas del juego.

(Información ‌de Aditya ⁠Soni en Bengaluru; edición de ​Leroy Leo y Maju Samuel; edición en español de María Bayarri Cárdenas)