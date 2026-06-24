Take-Two fija el precio de "Grand Theft Auto VI" en 79,99 dólares

Take-Two Interactive Software ha fijado el precio de su tan esperado "Grand Theft Auto VI" en 79,99 dólares y lanzará el juego el 19 de noviembre, ha anunciado la empresa este miércoles.
Se espera que "GTA VI" sea el mayor lanzamiento de videojuego del mundo, con una recaudación de miles de millones de dólares en ventas a los pocos días de su lanzamiento, gracias al peso de la franquicia y al sólido historial de su creadora, Rockstar Games.
Take-Two había anunciado a principios de este mes que las reservas del título comenzarían el 25 de junio, tras múltiples retrasos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"The Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition" costará 99,99 dólares e incluirá vehículos, armas y ropa exclusivos que se integran en la historia de Jason y Lucía, los protagonistas del juego.
(Información de Aditya Soni en Bengaluru; edición de Leroy Leo y Maju Samuel; edición en español de María Bayarri Cárdenas)