Irán y Estados Unidos dieron un nuevo paso en las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto al concluir la etapa técnica de las conversaciones celebradas en Suiza. Según Teherán, ambas partes avanzarán ahora hacia una instancia de alto nivel, con grupos de trabajo enfocados en el levantamiento de sanciones, el programa nuclear, la reconstrucción y la implementación de eventuales acuerdos. Mientras el vicepresidente estadounidense, JD Vance, habló de “avances importantes” y aseguró que Irán aceptaría el regreso de inspectores nucleares internacionales, el presidente Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto y advirtió que actuará si la República Islámica viola la tregua alcanzada. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del martes 23 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
Irán y EE.UU avanzan en las negociaciones y abren una nueva etapa de diálogo
Teherán confirmó el cierre de las conversaciones técnicas en Suiza y la creación de cuatro grupos de trabajo para negociar sanciones, programa nuclear y reconstrucción. Washington destacó progresos en las tratativas, mientras Donald Trump advirtió que responderá si Irán incumple el alto el fuego.
Hace 2 horas
El acuerdo de 14 puntos entre EE.UU. e Irán desnuda la derrota de Trump
La Casa Blanca difundió a la prensa el texto completo del memorando de entendimiento. El documento prevé el cese de hostilidades, el levantamiento de sanciones contra Teherán y una negociación definitiva en 60 días.
La Casa Blanca difundió este miércoles a la prensa estadounidense el texto completo del Memorando de Entendimiento que Estados Unidos e Irán firmarán a finales de esta semana para poner garantizar una tregua y abrir una nueva etapa de negociaciones que culmine, en el mejor de los casos, en un acuerdo de paz durable. El acuerdo, resumido en 14 puntos, incluiría el cese inmediato de las operaciones militares en la región -incluido Líbano-, el levantamiento gradual de sanciones económicas que hoy asfixian a Teherán y la reapertura de rutas marítimas estratégicas, especialmente el estrecho de Ormuz. Del lado iraní, se ratifica su compromiso público "no desarrollar armas nucleares".
Hace 2 horas
Comienzan nuevas conversaciones entre Líbano e Israel, a la sombra del acuerdo entre EEUU e Irán
Coches y motocicletas pasan junto a vallas publicitarias que muestran al nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, y a su difunto padre, Ali Jamenei, con el lema "Gracias a la lealtad de Irán", en Beirut
Líbano inicia este martes en Washington una nueva ronda de conversaciones con Israel, con Beirut decidida a seguir adelante con las negociaciones directas, aunque estas parezcan verse eclipsadas por la decisión de Irán de incluir a Líbano en sus negociaciones con Estados Unidos.
Hace 2 horas
El mundo en vilo: EE.UU. e Irán buscan la paz pero Israel quiere guerra
Un memorando firmado entre Estados Unidos e Irán abrió una compleja instancia de negociación para poner fin al conflicto, aunque la continuidad de los ataques israelíes en el sur del Líbano amenaza con frustrar cualquier avance hacia un acuerdo definitivo.
Han comenzado los 60 días de negociaciones más arduas y accidentadas de los últimos tiempos. El presidente Donald Trump y su par iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron el miércoles 17, en forma virtual, un Memorando de Entendimiento (MdE) para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos desataron, sin previo aviso y sin motivo válido, contra Irán.
Hace 13 horas
Baja el petróleo por las expectativas de una reapertura paulatina del Estrecho de Ormuz
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán generaron expectativas de una reapertura del estrecho clave para el comercio marítimo de crudo. El barril está a 10 dólares del precio que tenía antes del inicio del conflicto.
06:59 | 22/06/2026
Tras la primera ronda de negociaciones, EE.UU. anunció un primer avance
El vicepresidente JD Vance, la cabeza del equipo negociador de Estados Unidos, reveló que el gobierno de Irán aceptó el ingreso nuevamente de inspectores nucleares a su país, algo que había suspendido tras la decisión de Trump de romper y abandonar el acuerdo nuclear de 2015. Washington, por su parte, suspendió algunas de sus sanciones.
10:07 | 21/06/2026
Terminó la primera ronda de negociaciones en Suiza, con Qatar y Pakistán como mediadores
Después de 80 minutos de reunión a puertas cerradas, terminó el primer encuentro sin que trascendieran detalles de lo conversado.
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21:51 | 20/06/2026
La nueva paz es una forma de guerra permanente
La Argentina de Javier Milei es un laboratorio. Medio Oriente es otro. Las crisis y las guerras son dos formas de emergencia, y las emergencias aceleran procesos.
12:00 | 20/06/2026
Irán cerró Ormuz por ataques de Israel a Líbano y Vance anunció conversaciones con Teherán
El Ejército de Irán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques israelíes al sur de Líbano. El vicepresidente estadounidense anunció que viajará a Suiza para reunirse con autoridades iraníes.
07:46 | 19/06/2026
Irán amenaza a Israel por atacar Líbano, mientras Trump pide un "acuerdo final" en 60 días
Uno de los portavoces de la Cancillería iraní presionó a Israel por sus ataques contra Líbano pese al alto al fuego. En paralelo, el presidente Donald Trump amenazó a las autoridades de Teherán y les exigió que acepten "un acuerdo final en 60 días" y dejó entrever una posible reanudación del conflicto.
17:16 | 18/06/2026
EE.UU. consumió sus reservas de petróleo y China se vuelca al carbón
La estrategia de las dos principales potencias mundiales para evitar una crisis energética en medio del conflicto en Medio Oriente.
06:52 | 18/06/2026
Netanyahu dice que Israel permanecerá en el Líbano "mientras sea necesario"
Tras la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el presidente de Israel aseguró que sus tropas seguirán en el sur del Líbano "mientras las necesidades de seguridad lo requieran". En paralelo, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron el levantamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz.
17:36 | 17/06/2026
Desde que aceptó un "alto el fuego", Israel mató a 121 mujeres y 253 niños en Gaza
En total, desde octubre pasado, las fuerzas israelíes asesinaron a más de mil palestinos en la Franja de Gaza, territorio al que sigue bloqueando por aire, mar y tierra, sin permitir que ingrese masivamente comida y medicamentos.
06:58 | 17/06/2026
EE.UU. e Irán vuelven a cruzar amenazas tras los ataques de Israel a Líbano
Apenas horas después de que Trump y Teherán anunciaran un acuerdo de alto el fuego que será firmado este viernes, Israel pateó otra vez el tablero de Medio Oriente y atacó el sur de Líbano. Desde entonces, Irán denunció 84 violaciones de la tregua.
12:43 | 16/06/2026
Las petroleras no bajarán el precio de la nafta pese al acuerdo Estados Unidos-Irán
En el sector energético muestran cautela sobre una caída en el precio del litro en surtidores incluso si en el corto plazo se reabre el estrecho de Ormuz.
11:08 | 16/06/2026
EE. UU. e Irán: los puntos clave de coincidencia para el fin de la guerra
Tras el anuncio de Donald Trump desde la cumbre del G7, Washington y Teherán avanzan en un memorándum de entendimiento que contempla un alto el fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz, límites al programa nuclear iraní y un alivio gradual de las sanciones económicas.
Mochtabá Jameneí y Donald Trump. (Imagen generada con IA)