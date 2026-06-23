Irán y EE.UU avanzan en las negociaciones y abren una nueva etapa de diálogo

La Casa Blanca difundió este miércoles a la prensa estadounidense el texto completo del Memorando de Entendimiento que Estados Unidos e Irán firmarán a finales de esta semana para poner garantizar una tregua y abrir una nueva etapa de negociaciones que culmine, en el mejor de los casos, en un acuerdo de paz durable. El acuerdo, resumido en 14 puntos, incluiría el cese inmediato de las operaciones militares en la región -incluido Líbano-, el levantamiento gradual de sanciones económicas que hoy asfixian a Teherán y la reapertura de rutas marítimas estratégicas, especialmente el estrecho de Ormuz. Del lado iraní, se ratifica su compromiso público "no desarrollar armas nucleares".