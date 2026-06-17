El acuerdo de 14 puntos entre EE.UU. e Irán desnuda la derrota de Trump: qué dice

La Casa Blanca difundió este miércoles a la prensa estadounidense el texto completo del Memorando de Entendimiento que Estados Unidos e Irán firmarán a finales de esta semana para poner garantizar una tregua y abrir una nueva etapa de negociaciones que culmine, en el mejor de los casos, en un acuerdo de paz durable. El acuerdo, resumido en 14 puntos, incluiría el cese inmediato de las operaciones militares en la región -incluido Líbano-, el levantamiento gradual de sanciones económicas que hoy asfixian a Teherán y la reapertura de rutas marítimas estratégicas, especialmente el estrecho de Ormuz. Del lado iraní, se ratifica su compromiso público "no desarrollar armas nucleares".

Lejos de otros borradores filtrados en el pasado por el gobierno de Estados Unidos, esta vez se trata de un acuerdo muy favorable para Irán que incluye un financiamiento millonario para la reconstrucción de la República Islámica, la promesa de descongelar activos y levantar sanciones económicas y financieras, y apenas una expresión de deseo para discutir, más adelante, sobre el material nuclear que existe en el territorio iraní.

Además, ambas partes acuerdan respetar mutuamente su soberanía e integridad territorial y avanzar hacia una normalización progresiva de sus relaciones, lo que marca una marcha atrás de las declaraciones de Trump de querer imponer un cambio de régimen en Teherán.

Punto por punto, qué dice el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

1. Fin de la guerra y compromiso de no agresión

"Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, así como sus aliados en la guerra actual, al firmar este MDE (memorando de entendimiento), declaran el cese inmediato ​y permanente de las operaciones ⁠militares en todos los frentes, incluido el ⁠Líbano, y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí, y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del ​Líbano. El acuerdo definitivo confirmará el cese definitivo de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, así como las demás disposiciones de este párrafo".

Se trata de una victoria de Irán que logró incluir a Líbano en el cese de hostilidades, algo a lo que se negaba Israel, país aliado de Washington que actualmente no sólo ocupa casi el 20% del territorio de ese país árabe, sino que además se negó a aceptar el anuncio de la tregua a principio de la semana y volvió a atacar al sur libanés.

2. Respeto mutuo a la soberanía

"Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a respetar la ‌soberanía y la integridad territorial de la otra parte, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos de la otra parte".

Sin decirlo, Trump aceptó dar marcha atrás con uno de sus objetivos iniciales en esta guerra: derrocar a la teocracia islámica y forzar un cambio de régimen, algo que dijo haber conseguido una y otra vez -la última vez esta semana durante la cumbre del G7 en Francia. Estados Unidos mató al máximo líder de la teocracia, pero el sistema político sigue intacto.

3. Acuerdo definitivo en 60 días

"Los Estados Unidos ​de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y alcanzar el acuerdo definitivo en un plazo ​máximo de 60 días, prorrogable por mutuo consentimiento".

Trump acepta patear para más adelante la definición sobre el tema que su Gobierno y el de su aliado israelí dicen que es el corazón del conflicto -el programa nuclear iraní- en pos de conseguir un alto el fuego y una reactivación del flujo comercial en Medio Oriente y, por lo tanto, en el mundo.

4. Levantamiento del bloqueo naval

"Inmediatamente tras la firma del presente memorando de entendimiento, los Estados Unidos de América comenzarán a levantar su bloqueo naval y cualquier perturbación u obstáculo contra la República Islámica de Irán, y pondrán fin por completo al bloqueo naval en un plazo de 30 días. Durante este período, el tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico anterior a la guerra que vaya restableciendo la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen además a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo definitivo".

5. Reapertura del comercio marítimo

"Tras la firma del presente Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro y gratuito de buques mercantes durante 60 días solo desde ​el golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa. El tráfico de buques mercantes comenzará de inmediato y, teniendo en cuenta la necesidad de que la República Islámica de Irán elimine los obstáculos técnicos y militares y lleve a cabo el desminado, se restablecerá en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán entablará un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración ⁠y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con otros Estados ribereños del golfo Pérsico, de conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los Estados ribereños del estrecho de Ormuz".

Estados Unidos presenta como una de sus principales victorias la reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, lejos de haber sido un objetivo inicial de la guerra que lanzó con Israel, se trata solamente de la vuelta al status quo antes del inicio de los bombardeos.

6. Plan de reconstrucción por 300.000 millones de dólares

"Los Estados Unidos de América se comprometen, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan definitivo y acordado mutuamente, con ‌una dotación de al menos 300.000 millones de dólares, para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. El mecanismo para la aplicación de este plan se concretará como parte del acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. Los Estados Unidos de América concederán todas las licencias, exenciones y autorizaciones necesarias para las transacciones financieras pertinentes".

Una y otra vez, Trump criticó al acuerdo multilateral firmado durante el gobierno de Barack Obama porque había permitido levantar sanciones e inyectar millones de dólares a la frágil economía de Irán. Por eso, sostenía, él rompió el acuerdo ni bien asumió en 2017 y convirtió a Irán en uno de los países más sancionados del mundo. El acuerdo actual va en contramano a esa estrategia y promete no sólo inyectar millones de dólares, sino que también le reconoce a Teherán el derecho a ser indemnizado en su reconstrucción.

7. Fin de las sanciones

"Los Estados Unidos de América se comprometen a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA, y todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias, según un calendario acordado como parte del acuerdo definitivo. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América reconocen la importancia fundamental de la cuestión del levantamiento de las sanciones antes mencionada y expresan su intención de abordar de inmediato estas cuestiones en las negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo mutuo al respecto".

La misma marcha atrás queda en evidencia en este punto. Trump acepta comenzar a desandar la larga lista de sanciones que le fue imponiendo a Irán a lo largo de los últimos años. El argumento oficial para estas sanciones era que Irán no aceptaba destruir su programa nuclear.

8. Compromiso nuclear iraní

"La República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ‌han acordado resolver la cuestión de la eliminación del material enriquecido almacenado mediante un mecanismo que se acordará de mutuo acuerdo, de conformidad con el calendario mencionado en el párrafo séptimo, siendo la metodología mínima la dilución in situ bajo la supervisión del OIEA. Ambas partes ⁠también acordaron debatir la cuestión del enriquecimiento y otros asuntos acordados mutuamente relacionados con las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán, basándose en un marco satisfactorio que se acuerde en el acuerdo definitivo. El acuerdo definitivo confirmará las disposiciones de este párrafo. Los ‌Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán reconocen la importancia fundamental de las cuestiones nucleares antes mencionadas y expresan su intención de abordar de inmediato estas cuestiones en las negociaciones con el fin de alcanzar ⁠un acuerdo mutuo al respecto".

En este punto, Irán solo se limita a afirmar lo que ya venía diciendo: la República Islámica no busca tener armas nucleares. Estados Unidos, las potencias europeas y otros aliados de Washington habían impuesto cientos de sanciones a Irán justamente porque decían que esta afirmación no era cierta. Con este acuerdo, Trump acepta patear la cuestión de fondo para más adelante y se queda solo con la promesa de la que hasta ahora desconfiaba.

9. Mantener el status quo durante las negociaciones

"A la espera del acuerdo definitivo, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acuerdan mantener el status quo. La República Islámica de Irán mantendrá ⁠el status quo actual de su programa nuclear y los Estados Unidos de América no impondrán nuevas sanciones ni desplegarán fuerzas adicionales en la región".

Una vez más y de manera más explícita, Trump acepta patear la discusión nuclear para más adelante. Esto va completamente en contra de lo que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu le había pedido públicamente esta semana.

10. Exportaciones de petróleo

"Los Estados Unidos de América se comprometen a que, inmediatamente tras la firma del presente memorando de entendimiento y hasta el levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos conceda exenciones para la exportación de crudo, productos petrolíferos y derivados iraníes, así como para todos los servicios asociados, incluidas las transacciones bancarias, los seguros, el transporte, etc".

Irán también consigue que Estados Unidos le siga permitiendo exportar petróleo y sus derivados, bypaseando las sanciones económicas y financieras. De esta manera, queda claro que la prioridad de Trump es bajar los precios de los combustibles y frenar la escalada inflacionaria en su país.

11. Descongelar activos iraníes congelados

"Los Estados Unidos de América se comprometen a poner a disposición para su uso los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán. Tras la entrada en vigor del presente memorando de entendimiento, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acordarán de mutuo acuerdo, durante las negociaciones, ‌los procedimientos relativos a la liberación de dichos fondos. Dichos fondos, ya se mantengan en la cuenta original o se transfieran, se ​pondrán plenamente a disposición para su pago a cualquier beneficiario final designado por el Banco Central de la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen a expedir todas las licencias y autorizaciones necesarias a tal efecto".

Además del levantamiento de sanciones, Teherán obtuvo un compromiso de Estados Unidos para descongelar activos que tenía bajo jurisdicción de Estados Unidos o de sus aliados. Esto es algo central para la asfixiada economía iraní. Además, Trump acepta

12. Mecanismo de control

"Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acuerdan que se establecerá un mecanismo ejecutivo para supervisar la correcta aplicación del presente memorando de entendimiento y el cumplimiento futuro del acuerdo definitivo".

13. Seguir negociando

"Tras la firma del presente memorando de entendimiento, y siempre que se inicie la aplicación de los apartados 1, 4, 5, 10 y 11 del mismo, así como la aplicación continuada de dichas medidas, los Estados Unidos de América y la ‌República Islámica de Irán iniciarán negociaciones sobre el acuerdo definitivo, centrándose exclusivamente en los demás apartados".

14. Debe ser refrendado por la ONU

"El acuerdo definitivo será refrendado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Este sin dudas fue un pedido de Irán. Mientras que Trump ha socavado cada vez que pudo la figura y las instituciones de la ONU, para países como Irán es uno de los pocos foros internacionales donde aún puede hacer escuchar su voz y reunir a sus aliados. Por eso, que el acuerdo deba ser aprobado por el Consejo de Seguridad, donde China y Rusia no sólo tienen voto sino también poder de veto, es una clara victoria de Teherán.