Baja el petróleo por las expectativas de una reapertura paulatina del Estrecho de Ormuz

El precio del barril de petróleo cayó este lunes alrededor de un 3% por las expectativas que se abrieron de una reapertura paulatina del Estrecho de Ormuz impulsadas por el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza para ponerle fin al conflicto bélico en Medio Oriente, que lleva casi cuatro meses. Por el estrecho de Ormuz transitan 20 millones de barriles diarios de petróleo, cerca del 35% del crudo comercializado por mar a nivel mundial.

La caída del precio del barril también la impulsó el anuncio que realizó la Casa Blanca respecto a la suspensión de las sanciones al petróleo iraní hasta el 21 de agosto, que también se conoció este lunes.

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Previo al inicio de la guerra en Medio Oriente el crudo se ubicaba entre los 60/65 dólares. Ahora, el barril Brent, que cotiza en Londres y sirve de referencia para el Mar del Norte y la Argentina, en una jornada bajó de 81 a 77 dólares y el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, descendió de 77 a 73 dólares.

La formación de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta sigue siendo rentable con un precio del crudo entre los 70 y 80 dólares. Incluso cerca de los 60, como el nivel que tenía antes del inicio de los bombardeos en Medio Oriente el 28 de febrero pasado. Debajo de ese umbral, la rentabilidad podría ser una preocupación en el sector.

Expectativas por la apertura del Estrecho de Ormuz

Todavía no se sabe cuál va a ser el nuevo nivel al que llegará el precio internacional del barril de crudo ya que depende de las negociaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sin embargo, por las expectativas que se generaron en el mercado por una paulatina apertura de Ormuz el precio del petróleo volvió a un nivel cercano al que tenía previo al conflicto bélico, luego de haber trepado a los 125 dólares por barril en las primeras semanas del inicio del conflicto.

En la actualidad el precio del barril se ubica sólo un 20% por encima al que tenía al inicio de los bombardeos en Medio Oriente. Una de las incertidumbres que tienen los operadoras mundiales tiene que ver con el éxito a largo plazo de los acuerdos para ponerle fin al conflicto.

En las negociaciones de los últimos 10 días el crudo reaccionó al alza cuando los países involucrados se alejaron de un acuerdo y reaccionaron a la baja cuando aumentaron las expectativas de apertura de Ormuz. En este sentido la reacción del mercado es simple: si se abre el estrecho habrá más oferta de petróleo en el mundo y, como consecuencia, disminuirá el precio.

Según distintos analistas, un acuerdo en Medio Oriente y la reapertura paulatina del Estrecho de Ormuz podría empujar al precio a los 70 dólares. Incluso con el correr de las semanas la caída podría ser mayor.

Antes del conflicto las proyecciones del mercado anticipaban que el precio del petróleo para 2026 iba a caer a los 50 dólares por una sobreoferta mundial y por la necesidad de la Casa Blanca -al mando de Donald Trump- de contar con precios bajos de la energía en Estados Unidos.

Los mercados energéticos todavía tienen dudas si el acuerdo generará que se deje el conflicto atrás durante un tiempo prolongado o si las negociaciones durarán poco y volverán los bombardeos. Serán determinantes los puntos concretos que rubrique Trump con Irán y, en consecuencia, la reacción de Israel, que pareciera tener una posición más beligerante.

El proceso de reapertura a los buques petroleros en el Estrecho de Ormuz será progresiva. Primero, por ejemplo, tendrán que iniciar un lento trabajo para quitar las minas marítimas. Por el momento Ormuz está bloqueado. Solo pasan algunos barcos seleccionados.

Este lunes, la agencia internacional Bloomberg informó que en las últimas horas Irán transportó por el estrecho alrededor de 6 millones de barriles en tres barcos que se dirigen al mercado asiático, sobre todo a Singapur y China.