El secretario general de la OTAN se reunirá con Trump para aliviar las tensiones antes de la cumbre

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza

​El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tiene previsto reunirse este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, con el objetivo ‌de aliviar las tensiones en torno ‌a la guerra en Irán y las amenazas de Washington de retirar soldados de Europa, antes de la crucial cumbre de líderes de la OTAN que se celebrará en julio en Ankara.

Trump, un crítico de larga data de la OTAN que ha calificado a la alianza de "tigre de papel", se ha mostrado indignado por la reticencia de esta a apoyar a Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio o a ayudar a reabrir el estrecho ​de Ormuz después de que ⁠un ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán el 28 de febrero interrumpiera ‌la principal ruta de transporte de petróleo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ⁠reprendió la semana pasada a los aliados que se "aprovechan" ⁠en una reunión de la OTAN y anunció una revisión de seis meses del despliegue de soldados estadounidenses en Europa que podría dar lugar a algunas reducciones de las fuerzas estadounidenses. ⁠Esto se produjo tras la decisión de EEUU de reducir el conjunto de capacidades ​militares estadounidenses a disposición de la Alianza en caso de ‌crisis, lo que ha dejado a los miembros ‌debatiéndose sobre cómo cubrir esas carencias.

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Una de las principales funciones de Rutte desde la ⁠elección de Trump en noviembre de 2024 ha sido gestionar la hostilidad del presidente hacia la alianza y evitar que momentos de tensión —como la insistencia de Trump en adquirir Groenlandia— derivaran en una crisis duradera.

Es probable que la reunión del miércoles siga ese patrón.

"Espero que esté ​intentando ponerse ‌de acuerdo con Trump para asegurarse de que la cumbre de la OTAN sea un éxito y no un desastre", dijo Stephen Wertheim, investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace, un centro de estudios con sede en Washington.

"La cumbre de la OTAN entraña un riesgo potencial significativo porque Trump está molesto y ⁠es impredecible, y aunque Rutte acuda y crea que ha llegado a un entendimiento con Trump, quién sabe qué depararán las cosas dos semanas después", señaló Wertheim.

Las tensiones se han intensificado en los últimos meses. Después de que los aliados de la OTAN se negaran a respaldar la campaña de Trump contra Irán —que inició sin consulta previa—, Trump cuestionó abiertamente si Estados Unidos debía mantener su compromiso con el pacto de defensa mutua de la OTAN y dijo que estaba considerando abandonar ‌la Alianza.

Meses antes, el presidente de EEUU reclamó Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, también miembro de la OTAN. Rutte alejó del borde del precipicio a la desmoronada alianza transatlántica, reforzando así su reputación como "el que se lleva bien con Trump".

Rutte, en una entrevista el martes con Fox News, calificó de "aislados" los incidentes en los que algunos miembros de la OTAN denegaron a ‌EEUU los derechos de uso de bases y sobrevuelo para actividades relacionadas con la guerra, y señaló que cientos de aviones estadounidenses despegaron de bases de EEUU en toda Europa para apoyar la guerra ‌de Washington, algo que ⁠dijo que transmitiría a Trump el miércoles.

"También ampliaremos la perspectiva para ver el panorama general de lo que está haciendo por la OTAN", dijo Rutte, ​añadiendo que los miembros estaban aumentando su gasto en defensa y que revelaría esas cifras "enormes" el miércoles.

Con información de Reuters