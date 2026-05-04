El 2 de marzo de 1997, Bruno Gentiletti tenía solo 8 años. Ese día, el niño fue visto por última vez en el balneario de río “La Florida”, en el barrio Alberdi de Rosario. Nunca más volvió a aparecer. Desde entonces, su familia y la Justicia buscan respuestas. Nunca se encontró su cuerpo. No se hallaron rastros de un posible ahogamiento. Las primeras hipótesis apuntaron a una sustracción. Ahora, a casi 30 años del hecho, el Gobierno nacional decidió dar un nuevo impulso a la búsqueda.

A pedido de la Fiscalía Regional de Rosario, a cargo de Damián Cimino, el Ministerio de Seguridad de la Nación incrementó la recompensa a $8 millones. El aumento quedó formalizado en la Resolución 411/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

“Debido al tiempo transcurrido y que hasta el momento no se ha recibido información útil en el marco de dicha recompensa”, justificó la fiscalía en el oficio presentado el pasado 20 de marzo.

Cómo es Bruno hoy

Cuando desapareció, Bruno era de tez blanca, ojos verdes y cabello rubio. Tenía una cicatriz de 3 centímetros en el omóplato derecho y el tabique de la nariz ligeramente desviado por una operación que le habían realizado ocho meses antes de su desaparición.

Ahora, con 34 años (tendría 35 en 2026), las autoridades difundieron una imagen actualizada mediante técnicas de progresión de edad para orientar la búsqueda. Las características físicas originales ya no sirven, pero las marcas corporales (cicatriz y desviación del tabique) siguen siendo pistas válidas.

Dónde denunciar y cómo cobrar la recompensa

Quienes tengan información pueden comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe la ministra Alejandra Monteoliva.

La recompensa está destinada a personas que no hayan participado del hecho delictual y que aporten datos fehacientes que permitan dar con el paradero de Bruno Gentiletti.

La causa sigue abierta. La Justicia no perdió la esperanza.