El fin de una era: Paolo Rocca dejó de ser el CEO de Tenaris y confirmaron a su reemplazante

Paolo Rocca seguirá siendo presidente del Grupo Techint y del directorio de Tenaris.

Después de tres décadas liderando la gestión diaria de Tenaris, Paolo Rocca, de 72 años, decidió dar un paso al costado y dejar su cargo operativo en la compañía. Aunque seguirá siendo presidente del Grupo Techint y del directorio de Tenaris, su rol en la administración diaria quedó en manos de Gabriel Podskubka, quien asumió como nuevo CEO.

Este cambio, que comenzó a gestarse hace tres años, representa una transición importante para la empresa, líder mundial en productos tubulares para la industria petrolera. Tenaris, con sede en Campana, Buenos Aires, es una de las firmas más relevantes del sector, con ventas anuales que en 2025 alcanzaron los 12 mil millones de dólares, presencia industrial en 17 países y más de 25.000 empleados.

"Los miembros del Consejo de Administración desean expresar su profundo agradecimiento a Paolo Rocca por su destacado liderazgo al convertir a Tenaris en el claro líder global que es hoy, y se complace de que Paolo continúe ejerciendo como su presidente. Desde incluso antes de que Tenaris se convirtiera en una empresa pública en 2002, Paolo ha mostrado una visión extraordinaria al crear una empresa unificada que ofrece productos y servicios críticos y singularmente diferenciados a los clientes de la industria energética", indicó la compañía en un comunicado.

El cambio llega en un momento clave para la empresa, que estuvo en el centro de la atención pública por licitaciones privadas para la compra de caños destinados a un gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro.

Paolo Rocca explicó que, pese a igualar el precio de su competidor para mantener la operación industrial a largo plazo, el negocio no fue rentable en ese caso puntual. Reconoció que la licitación perdida representaba aproximadamente el 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura, un golpe significativo para la compañía.

Desde el punto de vista financiero, Tenaris informó que en el último período sus ventas globales aumentaron un 4%, los ingresos crecieron un 23% y el EBITDA (margen antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones) subió un 3%. Estos datos reflejan un desempeño sólido en un contexto desafiante.

El impacto de esta transición no pasará desapercibido en el mundo empresarial argentino. La voz de Rocca, por su peso histórico y la influencia del Grupo Techint, tiene un lugar importante en entidades como la Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina, donde participa activamente.

Quién es el nuevo CEO de Tenaris

Gabriel Podskubka, quien ocupaba el cargo de Director de Operaciones (COO) desde 2023, tiene una trayectoria global dentro de la compañía que comenzó en 1995. Además de liderar las operaciones en Campana, tuvo responsabilidades en Europa del Este y Medio Oriente, y vivió en varios países, incluyendo Argentina, Estados Unidos, Italia, Rumania y Emiratos Árabes Unidos.

Con formación en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y un MBA en Harvard Business School, Podskubka también es padre de tres hijos y está casado. Su nombramiento fue definido como la culminación de un plan estratégico de liderazgo a largo plazo dentro de Tenaris.

"El Sr. Podskubka es Director de Operaciones de Tenaris desde 2023, coordinando ventas y marketing, operaciones de cadena de suministro y producción, así como desarrollo de producto y de servicio. Se incorporó a Tenaris en Argentina en 1995 y ha ocupado cargos de liderazgo en funciones de marketing, comercial e industrial, incluyendo la dirección de las operaciones de Tenaris en Europa del Este en 2009 y el cargo de presidente de sus operaciones en el hemisferio oriental de 2013 a 2023", informó la firma.

Con la llegada de Podskubka, Tenaris apuesta a un liderazgo que conjuga experiencia internacional y conocimiento profundo de la empresa. El desafío será mantener la posición de liderazgo global mientras se adapta a un mercado cada vez más competitivo y complejo.