Con un final caliente, Belgrano venció a Talleres de Córdoba y se quedó con el clásico

Belgrano derrotó a Talleres de Belgrano y accedió a cuartos de final del Torneo Apertura.

En un partido caliente y que se jugó como una final, Belgrano venció 1 a 0 a Talleres de Córdoba y pasó a los cuartos de final del Torneo Apertura. Con gol de Francisco González Metilli, el conjunto de Ricardo Zielinsky se llevó un clásico que quedará para la hisoria.

Luego de un primer tiempo trabado y disputado como se esperaba, que tuvo un gol anulado a Lucas Passerini, Belgrano iba a sacarse la espina en el comienzo del segundo. A los 3 minutos del complemento, luego de un gran taco del propio delantero, González Metilli quedó mano a mano con el arquero y definió con un gran zurdazo para abrir el marcador.

A partir del tanto del exjugador de Argentinos Juniors, la "T" fue con todo en búsqueda del empate con más prepotencia física que ideas. Sin embargo, el partido se jugó más a lo que buscó Belgrano y, sobre el final, se fueron expulsados Passerini y el arquero Guido Herrera, tras una serie de empujones que casi termina en escándalo.

Los días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura 2026

Sábado 9 de mayo

Boca vs. Huracán - 19.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe - 21.30.

Argentinos Juniors vs. Lanús - 21.30.

Domingo 10 de mayo

Rosario Central vs. Independiente - 15.

Estudiantes de La Plata vs. Racing - 17.

River vs. San Lorenzo - 19.

Vélez vs. Gimnasia de La Plata - 21.30.

Cómo y cuándo se juegan los cuartos de final, las semifinales y la final del Torneo Apertura 2026

Los ocho que avancen de ronda entre el sábado y el domingo tendrán fecha para jugar la siguiente instancia pero deberán esperar los horarios correspondientes. Los cuatro que ganen el sábado tendrán su partido el día martes, mientras que los que triunfen el domingo jugarán el miércoles. En cuanto a las semifinales, se espera que sean el fin de semana del sábado 16 y/o el domingo 17 de mayo, mientras que la final será el domingo 24 desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Cómo quedaron los 16 clasificados a los playoffs en sus zonas del Torneo Apertura

Zona A

Estudiantes de La Plata - 31 puntos; +12. Boca Juniors - 30 puntos; +13. Vélez Sarsfield - 28 puntos; +6. Talleres - 26 puntos; +4. Independiente - 24 puntos; +4. Lanús - 24 puntos; +3. San Lorenzo - 22 puntos; 0. Unión de Santa Fe - 21 puntos; +4.

Zona 2