Irán creó una agencia para controlar y cobrar impuestos para cruzar el estrecho de Ormuz

Irán creó una agencia estatal para inspeccionar y controlar con peajes especiales a los buques que quieran cruzar por el estrecho de Ormuz. El dato lo difundió una empresa de datos marítimos este mismo jueves, mientras que desde Teherán no lo confirmaron oficialmente. Hasta ahora sólo se supo que el gobierno iraní "puso en marcha un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito de buques" por el paso, según consignó la cadena persa Press TV el martes pasado, fecha desde la que habría entrado en funcionamiento la nueva entidad.

Tras el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, desde la República Islámica respondieron con una contraofensiva rápida y con el cierre del estrecho de Ormuz, la ruta comercial de petróleo crudo por donde cruza el 20% global de ese material. La economía mundial y los precios de los combustibles se vieron en apuros tras la medida, lo que despertó la bronca de la Casa Blanca y el enojo del presidente Donald Trump, que intentó sin éxito por distintos medios presionar al gobierno de los ayatolás para forzar la reapertura del estrecho.

La creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, la nueva agencia iraní para regular el cruce del estratégico paso, fue confirmada por la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, quienes explicaron que la institución está "posicionándose como la única autoridad válida para otorgar permiso a los barcos que transiten el estrecho".

Los requisitos que pide la nueva institución iraní para poder cruzar por Ormuz

Aunque no hubo una confirmación oficial hasta ahora que confirme el paso a paso, el sistema implementado por Irán exigiría un permiso de navegación, un peaje marítimo y una prueba de control militar para chequear qué transportarían en cada caso.

Desde Lloyd's señalaron que la autoridad les envió a los solicitantes que quieren cruzar Ormuz un formulario de solicitud por correo electrónico. Entre los datos que piden desde la Autoridad del Estrecho estarían bandera, carga, destino, tripulación, propietario y datos de rastreo satelital.

Una vez presentado los solicitantes deben esperar recibir su autorización y pagar el peaje que les fije la agencia. Si esto pasa, tendrán que seguir los corredores marítimos que desde Teherán les impongan y coordinar su viaje con la Guardia Revolucionaria iraní.

Hasta donde se sabe, todavía no hay todavía un esquema oficial de pagos totalmente transparente, pero de acuerdo a distintos reportes las tarifas se fijarían por: tipo de barco, tamaño, tonelaje, carga, prioridad de paso y nivel de riesgo. Según la agencia de noticias Reuters, hace algunas semanas algunos barcos ya pagaban montos de hasta 2 millones de dólares por viaje en acuerdos ad hoc.

Polémicas y conclusiones sobre la nueva agencia

Desde Washington DC se mostraron preocupados por la presunta "erosión de la libertad de navegación" que implicaría la existencia de esta nueva entidad, de la que dependerá el comercio global. Analistas internacionales afirmaron que la nueva agencia iraní "formalizó un sistema de inspección ya existente, aunque poco claro, que lleva a los buques por las aguas del norte del estrecho, cerca de la costa iraní". De esta manera Irán controla directamente desde tierra qué barcos pueden pasar.

Expertos en derecho marítimo denunciaron que esta medida viola el derecho internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que los países deben habilitar el paso pacífico a través de sus aguas territoriales.

Estados Unidos y sus aliados del Golfo quieren impulsar al Consejo de Seguridad de la ONU a apoyar una resolución que condene el control iraní sobre el estrecho y amenace con sanciones a Teherán. Una resolución anterior que pedía reabrir el estrecho terminó por ser vetada por los aliados de China, Rusia e Irán.