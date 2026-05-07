Trump prevé un rápido fin de la guerra mientras Irán estudia la propuesta de paz de EEUU

Varias personas conducen motocicletas cerca de una valla publicitaria con una imagen del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán, Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó un rápido fin de la guerra con Irán, mientras Teherán estudiaba una propuesta de paz estadounidense que, según algunas fuentes, pondría fin oficialmente al conflicto.

No obstante, estas ‌fuentes indicaron que el pacto dejaría sin resolver las ‌principales exigencias de Estados Unidos, que quiere que Irán suspenda su programa nuclear y reabra el estrecho de Ormuz.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní citado por la agencia de noticias iraní ISNA dijo que Teherán transmitiría su respuesta, mientras que el legislador iraní Ebrahim Rezaei, portavoz de la poderosa comisión de política exterior y seguridad nacional del Parlamento, describió la propuesta como "más una lista de deseos estadounidenses que una realidad".

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"Quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval el miércoles, y añadió más ​tarde que "todo terminará rápidamente".

Trump ha insistido ⁠repetidamente en la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero, hasta ‌ahora sin éxito. Ambas partes siguen en desacuerdo sobre una serie de cuestiones espinosas, como las ambiciones nucleares ⁠de Irán y su control del estrecho de Ormuz, por donde antes ⁠de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Una fuente pakistaní y otra fuente informada sobre la mediación afirmaron que se estaba a punto de alcanzar un acuerdo sobre un memorándum de una página que pondría fin formalmente ⁠al conflicto. Esto daría inicio a las conversaciones para desbloquear el tráfico marítimo a través del estrecho, levantar las ​sanciones de EEUU contra Irán y establecer restricciones al programa nuclear iraní, según las fuentes.

El presidente del ‌Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, pareció burlarse de los informes ‌que indicaban que ambas partes estaban cerca de un acuerdo, escribiendo en las redes sociales en inglés que "La 'Operación Confía ⁠en mí, hermano' ('Operation Trust Me Bro') ha fracasado".

Qalibaf dijo que tales informes no eran más que una maniobra de Estados Unidos tras su fracaso a la hora de abrir el estrecho de Ormuz.

LAS ESPERANZAS DE UN ACUERDO HACEN BAJAR EL PRECIO DEL PETRÓLEO Y SUBIR LAS ACCIONES

Los informes sobre un posible acuerdo provocaron el miércoles una caída de los precios mundiales del petróleo hasta mínimos de ​dos semanas, con los ‌futuros del crudo Brent de referencia cayendo alrededor de un 11% hasta situarse en unos 98 dólares el barril en un momento dado, antes de volver a subir por encima de la barrera de los 100 dólares.

Los precios de las acciones a nivel mundial también se dispararon y los rendimientos de los bonos cayeron ante el optimismo sobre el fin de una guerra que ha perturbado el suministro energético. [O/R] [MKTS/GLOB]

"El contenido de las propuestas de paz entre ⁠EEUU e Irán es escaso, pero en el mercado existe la expectativa de que no se produzcan nuevas acciones militares", dijo Takamasa Ikeda, gestor de carteras de GCI Asset Management.

Trump suspendió el martes una misión naval de dos días de duración destinada a reabrir el estrecho bloqueado, alegando avances en las conversaciones de paz.

NBC News, basándose en la información de dos responsables estadounidenses anónimos, dijo que el repentino cambio de rumbo de Trump se produjo después de que Arabia Saudita suspendiera la capacidad del ejército estadounidense para utilizar una base saudita para la operación.

Los funcionarios sauditas se mostraron sorprendidos y molestos por el anuncio de Trump de que Estados Unidos ayudaría a escoltar a los barcos a ‌través del estrecho de Ormuz, lo que les llevó a comunicar a Washington que denegarían a Estados Unidos el permiso para hacer volar aviones militares desde una base saudita o a través del espacio aéreo saudita, informó NBC.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la noticia.

El ejército estadounidense ha mantenido su propio bloqueo a los buques iraníes en la región. El Mando Central de EEUU afirmó que las fuerzas dispararon el miércoles contra un petrolero sin carga con bandera iraní, inutilizando el buque cuando intentaba navegar ‌hacia un puerto iraní violando el bloqueo.

SIN MENCIONAR LAS EXIGENCIAS CLAVE DE EEUU

La fuente informada sobre la mediación dijo que las negociaciones de EEUU estaban siendo dirigidas por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. Si ambas partes llegaran a un acuerdo preliminar, se iniciaría ‌un plazo de 30 días ⁠de negociaciones detalladas para alcanzar un acuerdo completo.

Aunque las fuentes indicaron que el memorándum no exigiría inicialmente concesiones por ninguna de las partes, no mencionaron varias exigencias clave que Washington ha planteado en el pasado ​y que Irán ha rechazado, como las restricciones al programa de misiles iraní y el fin de su apoyo a las milicias afines en Oriente Medio.

Las fuentes tampoco hicieron mención alguna a las reservas actuales de Irán de más de 400 kilos (882 libras) de uranio de grado casi militar.

Con información de Reuters